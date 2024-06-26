台北國際食品展登場 吸引逾1600家廠商參展創高
台北國際食品展今天登場，外貿協會表示，今年主題聚焦未來食品、食安永續，吸引超過1600家廠商，共使用4500個展位，參展廠商和攤位數量規模雙雙創下歷年新高紀錄。今年也有22個國家以國家館的形式參與，其中捷克館為首次設立。
2024年台北國際食品系列展今天登場，展會涵蓋食品、食品加工機械、生技製藥設備等面向，福壽實業、安永鮮物、聯華食品、奇美食品、大成長城等國內指標大廠參展，共計使用4500個展位。
經濟部次長陳正祺表示，台北國際食品展為亞洲最具規模的專業展，台灣有完整生態供應鏈，支持食品產業發展，展覽也呈現台灣一站式服務、供應以及AI解決方案。
陳正祺指出，台灣不缺電，缺的是綠電，因此會持續推動包材產業循環使用、低碳化，目前已有相關減塑、智慧化等輔導方案。去年台灣餐飲業晉升兆元產業，經濟部將持續推銷台灣產品，同時藉由會展平台，吸引鄰國觀光客來台消費，刺激台灣食品餐飲業蓬勃發展。
貿協董事長黃志芳表示，今年有22個國家以國家館的形式參與展出，包括史瓦帝尼、聖露西亞、美國、西班牙、馬來西亞、日本和韓國等，其中西班牙國家館是暌違5年再度設立。今年也是捷克館首次設立參與，展出高品質巧克力及穀物產品。
黃志芳表示，今年超過1600家廠商參與，比去年成長10%，共使用4500個展位，規模比去年成長6%，目前已有5000名國際買主預登參展。
黃志芳指出，去年國內參觀人數有4.6萬，另有5000名國外買主，總共吸引超過5萬人；今年食品展以未來食品、食安永續為主軸，結合植物肉、AI在食品產業鏈等新興產品和應用，希望今年參展人數可以向上成長，比去年增加10%。
台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長宋奇沛致詞表示，為掌握國際市場商機，建議業者組團參與國際展會可以獲得更高補助，同時藉由貿協展覽平台交流，拓展國際買主、市場。
台灣包裝協會理事長廖本泉表示，因應綠色轉型，對包裝要求維持美觀、減量，以及材料回收再利用，包裝設備智慧化的需求提升，將持續研發創新、永續和可循環再利用的材料。
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