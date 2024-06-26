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摩斯漢堡裁廈門事業 黃茂雄：沒有撤出中國只是暫停

中央社／ 台北26日電

安心食品旗下摩斯漢堡逐步撤出中國，東元餐飲集團會長黃茂雄今天指出，並非撤出中國，只是暫停，並在已進軍菲律賓展店；針對東元集團改朝換代，他說，對新董事長利明献很期待，並強調長久經營的秘訣是「代代初代」。

台北國際食品展開幕，東元餐飲集團今天舉行記者會，黃茂雄會後接受訪問。

針對安心食品與日本合資經營的摩斯漢堡，將逐步撤出中國市場，黃茂雄指出，不能說是撤出中國，只能說是暫停，現在對岸情況不好，業績不好，也有很多地方可以加強，目前中國剩下4、5家店，但強調「在中國沒有不做，就是暫時（停頓）」。

他也說明，摩斯漢堡品牌經營現在主要轉移到東南亞，日本在去年進軍菲律賓，目前開了3到4家店，大部分在商場百貨展店。

安心先前表示，與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性將重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發。

此外，安心食品在澳洲合資經營的摩斯漢堡門市一直無法壯大，黃茂雄表示，還是很看好澳洲市場，仍會繼續發展，但會強調在地經營，轉換方式再出發。

他也強調，摩斯漢堡將會深耕台灣市場，目前在台灣已有300家，看好未來可達400家，展店方面他也認為缺工不是問題，現在有中高齡人力補足缺口，占比達26%，也有越南等外籍勞力挹注。

安心先前投資屏東安心農科廠，黃茂雄表示，不只希望供應台灣300家摩斯漢堡，日本1400家摩斯「也是我的目標」，看好台灣物產更豐富，有芒果、荔枝等日本沒有的東西，有望打入供應鏈。

此外，針對東元集團改朝換代，由利明献接任董事長職務，黃茂雄對此表示，「很期待，他沒有問題」。

他也強調，每個時代所需要的人才，都有不同，做一個董事長就是要懂得用才，任何一個集團沒有說要一直製造或賣東西，東元以前做馬達，但工廠每天量產，台灣民眾不可能天天買馬達，所以一定要出口，後來也跨足家電。

他表示，之前有個同學他們在日本的家族事業從1441年就開始，長久經營秘訣何在，黃茂雄說，關鍵就是「代代初代」，當家之後就是新的建立基礎的開始，也強調接班不一定要傳給兒子，傳給適合的人選更重要。

摩斯漢堡 日本 黃茂雄

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