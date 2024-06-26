華紙：今年營運優於去年 研究木材纖維應用於製衣

中華紙漿今天召開股東會，總經理陳瑞和表示，去年基期低，今年營運一定會比去年好。華紙未來將朝高附加價值市場，並結合食衣住行建立全新商業模式，尤其紡織領域會著墨較多，現正研究如何將木材纖維做成衣服，製程會比棉花更節能節水。

至於紙漿價格，華紙今年6月所有紙品售價都往上提價5%。陳瑞和說，7月是否漲價還不明朗，不過目前短纖價格約750至780美元，去年同期為500美元；長纖價格約820至850美元，去年同期則是660美元，可謂漲勢驚人。

華紙董事長黃鯤雄指出，去年對於造紙業來說是非常挑戰的一年，今年雖有國際波動，但第1季仍維持獲利。

華紙為強化生產、因應人力結構改變，攜手成大並使用輝達GPU運算設施，導入AI進行工廠經營管理，以及預防性品質管理與風險預測。陳瑞和說，目前已有約1/3產能導入，除了可提高良率之外，也能降低重置率。

另外，華紙未來將朝高附加價值市場目標前進。陳瑞和表示，因紙張面臨中國大陸供應過剩的市場，未來希望跳脫純紙張的範疇。除了食品包裝之外，建立新商業模式，並結合食衣住行，讓纖維能做成日常生活見到的用品和材料，例如家具、隔間、或是華紙也能藉由在綠色能源發展，可提供綠電憑證等。

他表示，未來在紡織領域會著墨較多，因看到環保趨勢。若將木材纖維做成衣服，製程會比棉花更節能節水，現在在研究階段，製成技術有機會成為台灣首創，台灣紡織大廠都有望成華紙客戶。

談到下半年紙品市場需求，陳瑞和說，下半年有望逐季成長，第4季為傳統旺季。另外，今年4月發生地震，工廠歲修已在第2季處理完畢，因此第3季和第4季較無旺季歲修影響的情況。

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