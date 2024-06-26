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南山廣場大樓稱霸信義區商辦王 36樓每坪月租衝破5,000元、創次高紀錄

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據最新實價紀錄顯示，南山廣場3月租賃揭露36樓之1交易，月租207.8萬元，換算成交單價每坪5,074元，創下2012年實價揭露以來的次高紀錄。信義房屋提供
根據最新實價紀錄顯示，南山廣場3月租賃揭露36樓之1交易，月租207.8萬元，換算成交單價每坪5,074元，創下2012年實價揭露以來的次高紀錄。信義房屋提供

根據最新實價紀錄顯示，南山廣場3月租賃揭露36樓之1交易，月租207.8萬元，換算成交單價每坪5,074元，創下2012年實價揭露以來的次高紀錄。

目前信義計畫區的商辦實價租賃租金最高價前兩名，都是由南山廣場大樓包辦，前五名還包括台北101大樓最高每坪4,998元，國泰置地廣場每坪4830元，南山廣場目前是信義區最高租金商辦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區頂級A辦大樓，過去每坪4千元的天花板價，現在逐漸成為地板價格，高樓層現在也在挑戰每坪5千元的天花板價。

曾敬德指出，現在北市信義計劃區的南山廣場大樓已經有兩筆實價站上每坪5千元，後續觀察指標就是新落成的大樓出租狀況，現在台北101大樓旁邊還有兩棟商辦正在興建當中，屆時租金也會成為市場關注指標。

實價揭露顯示，今年3月南山廣場36樓之1出現一筆實價租賃紀錄，月租207.8萬元，換算每坪租金單價5,074元，是去年以來第一筆每坪月租突破五千元的商辦租賃案，同時也是信義區商辦租賃實價的第二高。

目前北市商辦大樓第一高租金同樣是南山廣場大樓所創，2022年12月43樓以每坪月租5,253元、總月租92.2萬元居商辦租金王。

商辦 租金

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