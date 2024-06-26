東元餐飲集團會長黃茂雄 談企業傳承「代代初代」

東元餐飲集團會長黃茂雄談企業傳承，「代代初代」事業不一定要傳給兒子，傳給適合的人選最重要，要有能力、才幹最重要。

對於企業經營傳承，黃茂雄也提出他個人的看法，「代代初代」企業的經營每個世代需要的人才及才幹都不同，不是硬邦邦、死板板的，必須要懂得整合方向，擴大銷售力。東元董事長更換由利明献接任董事長，黃茂雄也表示「很期待、他沒有問題的。」

台灣貿協董事長黃志芳也讚美黃茂雄是國內發展食品產業最熱心的企業家。

黃茂雄進一步分析，原來東元是生產重電起家，銷售表現不錯後，就要開始思考如何擴大市場，東元的馬達不能只以台灣市場為主，所以要擴大到海外市場；另外，馬達運用範圍也增加，所以東元也發展到家電產品。

東元餐飲集團2024台北國際食品展開幕記者會於26日在南港展覽一館東元餐飲集團展場舉行。東元餐飲集團黃茂雄會長以及對外貿易發展協會黃志芳董事長、駐台北土耳其貿易辦事處貝定可(Muhammed Berdibek)代表、澳洲駐台辦事處柏丹禮(Daniel Bowman)代理副代表、行政院農業委員會范美玲主任秘書、日本岐阜縣惠那市大塩康彦副市長等貴賓出席，推廣台灣在地食材，邁向國際。

對於摩斯漢堡未來的發展策略，黃茂雄表示，大陸現階段景況不好，所以「暫時休息一下」，會把發展動能移往菲律賓、澳洲跟強化台灣市場；黃茂雄也強調，「中國大陸（市場）不能完全不做」，未來會伺機重啟大陸事業。黃茂雄表示，台灣摩斯漢堡已有300多店，長期會朝400店邁進，目前沒有時間表。

至於餐飲業面臨的缺工問題，黃茂雄指，「人不是問題，我們都找得到」，不需太擔心。

海外市場布局的部分，菲律賓跟日商合作，店都開在商場裡，還有空間，至於澳洲市場「要用心一點來經營」，要在地埋頭苦幹兩三年，相信會有成果。

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