美利達改選董事長曾崧柱續任 配息6元優於去年獲利

自行車大廠美利達去年每股稅後盈餘5.66元，今天股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利6元，高於去年每股獲利水準。美利達表示，將先前未分配盈餘分配所致。

美利達股東會並改選董事，隨後召開董事會，董事長曾崧柱獲選連任。

美利達指出，現階段歐美自行車客戶庫存已回到安全水位。

美利達說明，去年度自有品牌高級自行車在中國銷售量、金額分別年增30.1%及67.2%；以出口歐、美高級自行車市場為主的台灣廠，配合市場庫存遞延生產，導致出口量、金額分別年減39.8%及年減37.4%；年度合併及台灣廠營收則分別為新台幣272.6億元及200.1億元，分別年減26.3%及年減37.4%。

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