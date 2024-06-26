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業界首款新品 德州儀器推 650V 三相氮化鎵 IPM

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IDM大廠德州儀器（TI）宣布，推出業界首款、適用於250W馬達驅動器應用的650V三相氮化鎵（GaN）IPM（Intelligent Power Module）。這款全新GaN IPM能協助工程師克服在設計大型家用電器以及暖通空調（HVAC）系統時常面臨的多數設計與性能的問題，可使逆變器效率達到99％以上，並能將聲音性能最佳化、縮小解決方案尺寸並降低系統成本。

TI馬達驅動器事業群經理Nicole Navinsky表示，高電壓家電與HVAC系統的設計師致力於滿足更高的能源效率標準，以支援全球環境永續發展目標。他們也須滿足消費者對於系統在可靠、安靜且精巧等方面的需求。TI全新的GaN IPM可協助工程師設計能實現前述所有期望，並能以峰值效率運作的馬達驅動器系統。

全球對電器與HVAC系統的效率標準，如SEER、MEPS、能源之星和Top Runner等，皆日趨嚴格。透過GaN技術，提供99％以上的效率並改善熱性能，相較於現有解決方案功率損耗減少50％，協助工程師滿足前述標準。

家電 工程師

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