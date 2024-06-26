三圓股東會／董座：台灣面臨挑戰多 下半年房市表現看政策

三圓建設（4416）26日召開股東會，董事長王雅麟指出，台灣面臨的挑戰很多，下半年的房市表現得看政策如何，希望政府不要再打壓營建業，而台北市百億大案「Diamond Tower台北之星」預計8月揭露實價登錄，屆時將可望進入交屋入帳程序。

三圓建設去年因無建案完工入帳，每股稅後虧損0.03元，不過仍然配發股利，今日股東會會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利0.2元、股票股利1.8元。

王雅麟指出，政府緊縮購地政策下，未來三圓建設布局仍以大台北的都更為主，不過現在缺工、料漲，都更相當不容易，過去合建比例建商3成、地主7成的模式，現在幾乎不太可能做了。

談到近期房市狀況，王雅麟表示，房價高漲並非建商造成，主要是通膨趨勢下，上游廠商不斷提高營建成本，加上缺工問題未解，才會導致成本上升，房價升高，其實多數開發商都不希望房價貴，最好的模式是賣很便宜、賣很快，周轉率快速，基本上不會有開發商希望房價很貴然後慢慢賣。

針對今年業績，王雅麟表示，「Diamond Tower台北之星」為都更案，依照法規和行政程序，預計最快要8月可完成產權總登，屆時已售部份可以揭露實價登錄，目前成交單價落在200-280萬元間。三圓創辦人和大股東王光祥補充，該案目前已銷售2成多。

法人指出，「Diamond Tower台北之星」總銷約450億元，可售戶數約98戶，若今年下半年可望交屋入帳，以已售2成來看，可挹注約80億元的案量，今年成長力道可期。

展望未來，王雅麟表示，目前公司手上握有基地面積達3810坪的「新隆國宅」及基地面積千坪的新店「文山段」兩大都更案，其中新店「文山段」都更案進度較快，已經100％整合完成，最快明年就可以拿到建照並推出。

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