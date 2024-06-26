中鼎攜盟友拿下全國公共工程首座大規模海淡廠 預計2028年完工

小時曾在水泥廠爬煙囪、扛水泥袋，經營過金融、電信業的張安平，掌舵台泥6年多，如今集團已橫跨11個產業，從過往專注建材，到跨入綠能、儲能、廢棄物處理，猶如同時下多盤不同的棋。

2024-06-26 07:29