全家搶攻暑假商機 推出集結多元的生活便利服務活動

全家為搶攻炎熱商機，26日起推出「全家FUN暑假」整合活動，集結多元的生活便利服務，一站應援消費者暑期旅遊娛樂所需，包含「買eSIM酷遊卡送50元」、「領職棒實體票送借電券10元」、「購票取票送瓶裝水」、「易安網投保最高贈百元」四大活動，會員於活動期間使用代收繳費、FamiPort票券、點卡儲值、雲端列印、易安網等服務，還有機會抽中日本沖繩5天4夜機加酒雙人自由行。

全家表示為，迎接7、8月份暑期國外旅遊商機，「全家」與出國必備的eSIM上網卡「酷遊卡」合作，不僅提供消費者即購即取的便利體驗，更獨家推出「買酷遊卡送50元紅利金」優惠活動，6月26日起至9月17日於「全家」FamiPort購買酷遊卡之東南亞七國、日本、韓國上網方案，即可獲得50元「全家」紅利金，此外7月1日至7月31日全家會員可透過「全家」各店專屬的易安網投保QRcode進行旅平險投保，凡投保保險費大於300元，即可於活動結束後獲得50元紅利金；如有汽機車險、寵物險投保需求，亦可於活動期間完成投保，並可分別獲得30元及100元紅利金。

「全家」FamiPort提供多種票券類型，其中包含參觀藝文展覽、觀賞體育賽事、觀光景點踏青以及交通旅遊票券，6月26日起至7月31日，於FamiPort領取職棒實體票券，即可獲得ChargeSPOT借電券10元序號一組，8月6日「全家」會員至FamiPort購買或領取實體票券，則可獲得FamiCollection天然水(610ml)一瓶。

暑期優惠不只如此，6月26日起至8月6日「全家」再推出「便利服務抽獎趣」活動，會員於活動期間內完成代收繳費、購票取票、點卡儲值、雲端列印服務，或經「全家」專屬易安網連結完成投保，且保費為300元以上，即可參加「日本沖繩5天4夜雙人自由行」抽獎活動，共抽出10個名額，包含來回機票及酒店。

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