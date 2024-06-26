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中鴻股東會／董座曾貴松、總座朱敏樂觀看鋼市終將復甦

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鴻董事長曾貴松。記者林政鋒攝影
中鴻董事長曾貴松。記者林政鋒攝影

中鴻鋼鐵（2014）26日股東會，董事長曾貴松、總經理朱敏對景氣表達樂觀，認為鋼市終將復甦，中鴻將做好準備，創造最高績效。

曾貴松表示，今年伴隨通膨大幅改善與諸多產業完成去周期，各國製造業景氣開始回溫，且在歐美降息預期下，終端消費信心好轉，全球經濟顯現溫和復甦趨勢。

曾貴松指出，鋼鐵原料成本持續高位，與終端補庫活動有所增加，歐美鋼廠挺價意願增強，加上中國大陸政府查緝逃稅出口影響，市場上低價料源干擾情形有所改善，主要地區(歐、美、亞)鋼價逐步回歸正軌。

尤其大陸官方持續推出經濟利多政策與房產新政，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求平穩復甦，引導亞洲鋼市正向發展，而且台灣景氣正穩定回溫，衡酌海外通膨壓力緩解及多國展開降息循環，下游產業需求有望加速復甦。

朱敏說，中國大陸官方增發國債並降準，總計有高達12兆元的能量蓄勢待發，尤其近來的華南水患災情將帶動重建需求，結合印度、東協地區基建投資及國內需求強勁，用鋼需求穩健增長。預計113年全球鋼鐵需求將持續增長，可望帶領鋼市穩步向上。

朱敏表示，面對全球鋼鐵產業變化，中鴻將秉持靈活產銷調度，順暢產儲物流，成就客我雙贏的理念，維持穩健鋼品銷售量，2024全年全產品合併銷售目標為185萬公噸，創造中鴻最大利益。

中鴻股東會，董總座曾貴松、朱敏樂觀，鋼市終將復甦。記者林政鋒攝影
中鴻股東會，董總座曾貴松、朱敏樂觀，鋼市終將復甦。記者林政鋒攝影
中鴻總經理朱敏。記者林政鋒攝影
中鴻總經理朱敏。記者林政鋒攝影

中鴻 鋼鐵

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