數發部見證5G專網成果 漢翔結合航太發動機超合金

數位發展部為推動通訊傳播創新應用政策，自2023年起攜手公協會建立各產業對5G應用的發展藍圖，凝聚產業共識，共同推動5G專頻專網在各產業的發展，並於2024年6月25日由數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂率輔導團隊及業界，前往高雄市岡山區漢翔航空工業股份有限公司進行訪視，共同瞭解漢翔航空工業公司作為航太及機械產業示範廠商導入5G專頻專網創新應用情形，本次參訪由漢翔航空工業公司莊秀美副總經理接待，並於岡山機匣三廠實地展示5G結合航太發動機難切削超合金加工的應用成果。

胡貝蒂表示，航太及機械產業導入5G應用對整體產業發展至關重要，5G技術提升生產效率和創新應用，成為產業轉型的重要契機，將台灣具有優勢的晶片製造、資通訊產業與機械產業相互結合，增強產業競爭力，讓台灣機械產業在技術研發和市場佈局具備產業競爭力。胡副署長感謝機械公會、漢翔航空工業公司、系統整合商、國內5G核網業者及專家學者等積極響應政策，共同推動產業數位轉型與升級，打造強大的產業生態系統，增強台灣國際競爭力。

漢翔航空工業公司副總經理莊秀美表示，漢翔為達成「國防自主、5G產業升級、軍民整合」永續發展之目標，透過5G高頻寬、低延遲等特性，為場域進行智慧製造技術與產業鏈加值，期透過5G專頻專網以確保高可靠度、穩定及安全性之產線自動化及運送、即時監測與加工品質。特代表董事長胡開宏感謝數發部給予漢翔航空工業公司機會，5G能夠提升整體作業效率外，也可以作為產業擴散的種子，將來也可配合公司生成式AI應用發展協助航太與製造業向前邁進一大步。

機械公會理事長莊大立表示，感謝數發部對機械產業之厚愛與支持，機械產業在政府大力支持下，推動智慧機械製造，幾年下來已累積不少成果，在機械公會發表之臺灣機械產業發展白皮書內也提到，研發5G應用不可或缺，結合機械公會發展藍圖，以先大後小、發揮以大帶小擴大產業綜效，由單一企業切入，再擴散到供應鏈與產業聚落，並從高值化產業優先示範，創造5G專頻專網應用價值，加速產業數位轉型。

胡貝蒂一行人參觀漢翔航空工業公司機匣三廠先進航太機匣5G智慧化應用流程，其中包括大範圍廠區跨網段AMR運送刀具與刀單eSOP、國產機台機匣加工設備健康監控與暖機服務、機匣螺牙插槽襯套AOI自動分類組裝應用等，結合國產5G核網、小基站等5G專頻專網設備應用服務，親自見證漢翔航空工業公司應用5G加乘效益達成智慧製造技術與產業鏈加值，以及進行機台健康即時監測資料收集與分析，解決全球氣候變遷影響加工精度問題，確保航太加工品質，精準掌握工作排程，並解決AMR自動無人搬運車跨網段運送停頓與延遲問題，透過自動化組裝分類降低人為失誤問題，減少人力耗用，並執行不間斷生產，提升傳營運效率，實現高效的加工品質、物流和營運管理。

數發部將持續投入5G專頻專網的創新應用，協助產業加速導入5G應用服務，結合並帶動5G資服業者、應用方案業者及各領域產業的軟硬能量一起合作，可有效促進產業逐步擴大運用5G專頻專網，提升營運效益及整體產業競爭力，達成國防韌性、航太、機械與5G產業共好之目標。

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