竹北大坪數轉手也賺1800萬 單價刷新天花板

竹北房市高漲，實價揭露，位於竹北生醫園區第一排的中大坪數成屋「坤山央央」，今年4月中樓層戶以5808萬元轉手，對照2021年預售時的3966萬元取得成本，帳面增值逾1800萬元。拆算車位後，該戶單價79.8萬元，成為大新竹地區的成屋房價新天花板。

台灣房屋竹北高鐵直營店經理林建均表示，目前竹北65坪以上大坪數推案不多，屋主普遍惜售，待售物件不多，也因市場同等級大坪數新案少，交易屢創高價，不僅新成屋「坤山央央」締造成屋新高紀錄，中大坪數的預售案「坤山臻真」，最高單價79.9萬也創下近年區域高價，間接帶動竹北新成屋價格。

台灣房屋集團進一步統計不動產資訊平台資料，觀察竹北的住宅交易坪數變化， 2013年竹北購買65坪以上大宅的交易佔比達45.8%，平均交易坪數高達69.6坪。

不過2023年，交易主力坪數落在15~25坪，佔28.4%，其次為25~35坪，佔26.7%，全年交易平均坪數為34.1坪，等於十年之間，竹北住宅交易坪數縮水35坪，縮減幅度相當於一整間小宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，竹北交易坪數縮水，主要有三，首先是統計實價登錄2013年，竹北大樓華廈等產品均價為20.4萬，2023年42.8萬，十年價格翻倍漲，等於晚十年入手的竹北人，相同的購屋預算，卻只能買到一半的空間。

其次，2013年是竹北高鐵大坪數推案的高峰，尤其水岸豪宅戶戶百坪以上，而近年推案回歸一般住宅產品，2~3房物件為房市主流。

第三，2014年央行調整全台豪宅貸款金額門檻，新竹縣市從5000萬降至4000萬，使後續的豪宅規劃縮減坪數；且近年央行打炒房，豪宅貸款上限一路從六成降至四成，影響大坪數住宅買氣，使竹北的購屋坪數明顯萎縮。

林建均指出，由於大坪數豪宅的總價高，開價至少要5000萬以上，對一般竹科新貴來說仍高不可攀，現今市場主力還是以總價三千萬以內的兩房或三房最搶手，其中又以縣治二期附近10年以上中古大樓，比較符合買盤的總價需求，單價則落在50~60萬之間。 竹北交易坪數十年變化。資料來源／台灣房屋

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