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中鼎得標新竹海水淡化廠興建案 估2028年完工

中央社／ 台北26日電

國內最大統包工程承攬商中鼎今天宣布，與旗下信鼎公司，聯手國際知名水務及固廢領域專業廠蘇伊士（SUEZ）、宏華營造在海事工程的專業，共同得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」。

中鼎發布新聞稿說明，新竹海水淡化廠興建及操作維護案日產水10萬噸，預計2028年完工，將成為全台公共工程首座大規模產水的海淡廠。

中鼎表示，積極響應政府科技造水政策，近年以成功執行國內多座再生水廠的實績，將服務拓展至海淡廠工程；新竹海水淡化廠鄰近新竹南寮漁港，為政府於全台規劃8座萬噸級海淡廠中，優先執行的工程，合約金額新台幣177億元。

中鼎指出，新竹海水淡化廠工程範圍涵括專案管理、設計、採購、建造及15年的操作維護，每年產製的3000萬噸淡化水，將直接併入自來水系統，供應民生使用並支援新竹地區高科技產業用水，以多元水源開發促進經濟發展，成為政府推動人工智慧島政策的一大助力。

中鼎強調，本案透過大幅縮減開發面積、減少化學藥劑添加及污泥產生、設置太陽光電及能量回收再利用等方式，達成節電17%、溫室氣體減排16%（相當於60座大安森林公園的減碳量）等效益。

針對民眾關心的鹵水（高濃度鹽水）排放，中鼎則透過創新的鹵水再利用及減排技術，每年減少40萬噸鹵水排放，並降低海水取用，友善海洋生態。

此外，中鼎指出，為連結觀光漁港，廠區規劃融入17公里海岸線，並活化濱海空地打造觀光廊道，成為節能低碳示範公園。為促進國內海淡技術發展，此案將與陽明交大產學合作，進行二氧化碳於鹵水中反應提取礦物質等研究，以轉化為商業產品，實踐循環經濟。

中鼎 太陽光電 觀光

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