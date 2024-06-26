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中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

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LINE 訊息查證五周年 STT 全新上線 可查核可疑語音

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE訊息查證邁入五週年，宣布 STT(Speech to Text語音轉文本)功能全新上線，當用戶在LINE上收到可疑語音，可將可疑語音上傳至LINE訊息查證官方帳號(@linefactchecker)，再由第三方專業的查核夥伴進行查核並回覆結果，此新功能也讓LINE訊息查證處理的項目囊括文字、連結、文字型圖片以及語音（目前第一階段只支援國語），回應平均每個月600-930則可疑語音的查核需求，此也為LINE在台灣第一個面向市場的 STT 應用案例。

LINE訊息查證熱門錯假訊息排行榜也同步公布，防疫與AI 為熱門主題。

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