空巴調降出貨預測 法人持續看好晟田等供應鏈後市
空中巴士受供應鏈問題影響，雖調降2024年交機量等預測，但法人機構認為，空中巴士目前在手訂單持續向上，復甦趨勢並未改變。加上對國內航太供應鏈來說，今年還有新產品帶動營運復甦等效應，因此，持續看好晟田（4541）、駐龍（4572）等供應鏈營運後市。
法人機構表示，空中巴士（Airbus）受引擎、機身結構和機艙設備等零組件供應鏈問題影響，宣布調降2024年獲利和飛機出貨量等預測。2024全年飛機交付量從原先預期約800架調降至最多770架，第1季交付116架A320，相當於每月約40架，並延後A320長期交機展望，從原先2026年交機75架A320，遞延至2027年交機75架。
當前航太供應鏈仍受疫情影響，供應鏈未完全復甦，造成先前勢必銳的不良品、波音艙門脫落與當前空中巴士的供應鏈問題，使得航太景氣無法穩定復甦。但波音與空中巴士兩家航太系統整合廠的在手訂單持續向上，長期復甦趨勢並未改變。而對於國內航太供應鏈而言，今年主要屬於新產品帶動的營運復甦，例如駐龍先前取得的1,500~1,800項勢必銳機身件新料號與晟田的TCF新產品。
產業上，縱使波音、空中巴士近期放緩交機速度，景氣維持谷底，但2024年台灣航太產業持續受惠新產品帶動營運成長，有利相關供應鏈營運表現。
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