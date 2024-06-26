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多少老人住老公寓？驚人數據曝 專家：換不了屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全國高齡者居住公寓比例。資料來源／住商不動產
全國高齡者居住公寓比例。資料來源／住商不動產

國內2018年進入「高齡社會」，住商機構觀察內政部數據指出，國內不只65歲以上人口大增，住在無電梯公寓的高齡人口也持續增加，截至2023年6月底為止，已達55餘萬人，顯示很多人換不了屋，只能待在老公寓等老。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，人口與屋況「雙老」趨勢嚴峻，未來公寓增建電梯、老屋翻新議題，將成為另一房市焦點。

徐佳馨指出，台灣於2018年3月起邁入高齡社會，65歲以上人口數不斷增加。根據內政部統計，截至2023年6月，全台65歲以上人口達418萬人，占總人口約17.9%，較2021年同期成長32萬餘人。

另據國發會統計，預計2025年起，全台65歲以上人口占比將突破20%大關，我國將正式進入「超高齡化社會」，惟全台不僅人口高齡化，屋齡結構也持續老化，高齡者居住議題，將成為政府刻不容緩的議題。

據內政部資料，全台65歲以上人口中，截至2023年6月底，共有約13.2%長者居住於無電梯公寓，換算約達55萬2857人，相較2021年增加5萬8590人。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，隨著屋況、人口「雙老」趨勢難緩解，未來翻新老舊建築翻新、公寓加裝電梯等議題，勢必成為關注焦點。

賴志昶表示，台灣人口結構高齡化趨勢，對房地產市場已帶來深遠影響，因應銀髮族群的居住需求上升，未來增設無障礙設施、應用智慧居家技術的「銀髮住宅」，將吸引更多開發商投資興建。除了硬體部分的更新，對於銀髮族群更細緻的物業管理與長照、醫療需求，更需要政府主導與民眾積極參與，以協助高齡人口安老。

示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

內政部 銀髮族 高齡化

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