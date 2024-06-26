快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

陳喬恩喜嫁富二代2年傳9月辦婚宴 經紀人回應了

市況不佳 中石化精細化工廠興建計畫喊卡

中央社／ 台北26日電

中石化考量市況，以及建造成本上漲，投資效益出現重大變化，董事會通過，停建精細化工廠第1期建造工程計畫案。

中石化為了布局高值化，2020年通過擬打造精細化工廠，落腳苗栗頭份，原擬分2期建造，0期建造工程約新台幣8億元，1期建造工程約29.28億元，合計投資金額37.28億元。

其中0期工程2021年2月動土，主要生產OPP下游光學衍生物，目前已接近完工，正在測試、送樣階段。緊接著規模更大的1期建造工程，公司評估後決定喊卡。

對此，中石化解釋，公司依據滾動式發展原則，定期檢視此建設投產計畫，考量市場狀況及整體建造成本上漲，影響預期投資效益，擬停建精細化工廠第1期建造工程計畫案。

中石化主管進一步說明，這幾年大陸石化新增產能大量開出，打亂亞洲石化市場，整個原料端、供需面都出現變化；加上建造成本、人工都大幅上漲，整體效益已經和當初規劃時不太一樣，重新評估後，決定停建1期工程。

面對大陸石化新增產能大量開出，加上通膨排擠消費，中石化的己內醯胺（CPL）等老本業營運面臨不小挑戰，中石化2023年稅後淨損10.6億元，創下近7年來首見的年虧損。

中石化近年積極採行升級轉型與資產開發等雙引擎策略。資產開發方面，中石化董事會通過增資100%子公司鼎越開發37.1億元，鼎越開發主要負責京華城改建案，改建成大型商辦案「京華廣場」。

中石化也通過採公開底價招標方式出售高雄市前鎮區經貿段、前鎮區憲德段、楠梓惠民段等多塊高雄市土地，以充實營運資金。

中石化 新台幣

延伸閱讀

塞納河可以游泳嗎？巴黎奧運的淨水工程挑戰

說好的示範村？青島這社區化糞池與汙水管沒連通 下大雨「屎尿滿街」

桃園永安漁港疏浚土方再利用 將填海打造海埔新生地

台灣逐漸成為熱島 屋頂隔熱工程成降溫考量

相關新聞

10歲爬煙囪、扛過水泥袋…張安平改寫台泥：不是我想革命 是不能不變

小時曾在水泥廠爬煙囪、扛水泥袋，經營過金融、電信業的張安平，掌舵台泥6年多，如今集團已橫跨11個產業，從過往專注建材，到跨入綠能、儲能、廢棄物處理，猶如同時下多盤不同的棋。

中鋼自黏鐵芯連續生產示範線 力助國內電動車馬達產業升級

中鋼（2002）為一貫化作業鋼廠，為國內各項基礎建設、產業發展與國防科技提供所需的鋼鐵材料，並持續開發精緻鋼品、致力發展...

華紙股東會／營運回溫 未來持續衝刺高毛利產品

華紙（1905）26日舉辦股東會，華紙總經理陳瑞和表示，未來將持續投入高附加價值市場，領域涵蓋日的食衣住行，其中包含紡織...

多少老人住老公寓？驚人數據曝 專家：換不了屋

國內2018年進入「高齡社會」，住商機構觀察內政部數據指出，國內不只65歲以上人口大增，住在無電梯公寓的高齡人口也持續增...

酷澎用破盤價賠錢賣貨搶市 本土電商 momo、網家怎麼接招？

亞洲大型電商Coupang酷澎大軍壓境台灣，用破盤價賣日用品，本土電商業者網路家庭董事長詹宏志坦言「短期無解方」。不過，電商業者陸續舉行股東會，也透露策略「多元發展」，包括新行銷科技RMN（零售媒體聯網）、策略合作、金融生態圈，都是發展方。momo富邦媒董事長蔡明忠更表示，電商不能只賣東西，momo要轉型當成多元化科技電商。

台灣應材「青年IN生態」7月開跑 為土地埋下永續種子

台灣應用材料公司攜手愛惜社區推展協會與IC之音，共同舉辦「青年IN生態」活動，今年將帶領學生實地踏查新竹汀甫圳及舊港島的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。