市況不佳 中石化精細化工廠興建計畫喊卡

中石化考量市況，以及建造成本上漲，投資效益出現重大變化，董事會通過，停建精細化工廠第1期建造工程計畫案。

中石化為了布局高值化，2020年通過擬打造精細化工廠，落腳苗栗頭份，原擬分2期建造，0期建造工程約新台幣8億元，1期建造工程約29.28億元，合計投資金額37.28億元。

其中0期工程2021年2月動土，主要生產OPP下游光學衍生物，目前已接近完工，正在測試、送樣階段。緊接著規模更大的1期建造工程，公司評估後決定喊卡。

對此，中石化解釋，公司依據滾動式發展原則，定期檢視此建設投產計畫，考量市場狀況及整體建造成本上漲，影響預期投資效益，擬停建精細化工廠第1期建造工程計畫案。

中石化主管進一步說明，這幾年大陸石化新增產能大量開出，打亂亞洲石化市場，整個原料端、供需面都出現變化；加上建造成本、人工都大幅上漲，整體效益已經和當初規劃時不太一樣，重新評估後，決定停建1期工程。

面對大陸石化新增產能大量開出，加上通膨排擠消費，中石化的己內醯胺（CPL）等老本業營運面臨不小挑戰，中石化2023年稅後淨損10.6億元，創下近7年來首見的年虧損。

中石化近年積極採行升級轉型與資產開發等雙引擎策略。資產開發方面，中石化董事會通過增資100%子公司鼎越開發37.1億元，鼎越開發主要負責京華城改建案，改建成大型商辦案「京華廣場」。

中石化也通過採公開底價招標方式出售高雄市前鎮區經貿段、前鎮區憲德段、楠梓惠民段等多塊高雄市土地，以充實營運資金。

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