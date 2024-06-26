中鋼自黏鐵芯連續生產示範線 力助國內電動車馬達產業升級

中鋼（2002）為一貫化作業鋼廠，為國內各項基礎建設、產業發展與國防科技提供所需的鋼鐵材料，並持續開發精緻鋼品、致力發展低碳技術及深化AI智慧應用，以因應2050碳中和挑戰。隨著電動車進入規模化快速發展階段，逐漸成為全球新世代汽車主流，中鋼近年來除了成功開發多款厚度僅0.2 mm至0.35 mm的自黏塗膜電磁鋼產品，也於廠內建置一條「自黏鐵芯連續生產示範線」，協助下游業者建立加工應用技術，並已有國內廠商參照示範線概念建置量產設備，預計今年可產出逾2萬套國產化自黏鐵芯產品，力助台灣電動車馬達產業升級。

電動車具有節能減碳之環保優勢，在逐漸取代傳統燃油車的大勢所趨下，電動車馬達也朝更高轉速及更低能耗的方向發展，其關鍵在於馬達鐵芯採用的電磁鋼材料須具備薄厚度、低鐵損、高強度及高磁通特性。由於電磁鋼厚度減薄可提高馬達效率，因此電磁鋼從早期主要的0.5 mm厚度，減薄至目前0.25 mm至0.35 mm的主流規格，持續邁向超薄化發展，如同半導體產業電晶體朝小型化發展所適用的摩爾定律一般。近年來中鋼參考電動車廠導入的先進「膠合式鐵芯」製造技術，不但可量產供應鋼材厚度僅0.2 mm至0.35 mm的自黏塗膜電磁鋼產品，且因應國內鐵芯廠多採批次處理之半自動製程，普遍缺少自黏鐵芯連續生產的技術和經驗，為加速建立及提升國內自黏鐵芯業者的製造能力，中鋼於廠內建置一條「自黏鐵芯自動生產示範線」，供下游客戶觀摩及交流。

馬達自黏鐵芯製作時須進行加壓和加熱，才能將鐵芯散片黏結成一體，中鋼不僅比照國內馬達鐵芯廠，於廠內設置一套衝床，並開發一種預衝斷模具，再將「自黏鐵芯連續生產示範線」直接串連衝床，向客戶示範從鋼帶到鐵芯的連續生產流程。此外，示範線擁有一座類似「迴轉壽司」的大型旋轉平台，平台上配置鐵芯生產所需的各製程站體，包括衝斷散片、自動疊片、精密測高、自動加壓、感應加熱、精準控溫、快速冷卻等工序，並可在平均不到3分鐘的時間內接續產出外徑120 mm、高度70 mm的自黏定子鐵芯成品，並符合業界在尺寸精度及黏結強度上的要求。

中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」自建置完成至今，已有逾36次及22家國內外馬達衝壓廠前來觀摩與交流，不僅有效降低業者導入自黏鐵芯量產的技術門檻及縮短產品開發的學習曲線，並已有數家國內衝壓廠商參考此示範線，成功建置自動化生產設備，預計今年將創造超過2萬套自黏鐵芯的國產化實績。展望未來，中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」將擴充增加轉子鐵芯散片自動化疊片定位平台，使得自黏鐵芯相關加工應用技術更加完備，以幫助國內業者加速爭取國內外電動車馬達的龐大市場商機，實踐中鋼與客戶「共創價值」理念。 中鋼於廠內建置「自黏鐵芯連續生產示範線」，供下游客戶觀摩及交流，以加速建立及提升國內自黏鐵芯業者的製造能力。(中鋼/提供) 中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」可在平均不到3分鐘的時間內接續產出外徑120 mm、高度70 mm的自黏定子鐵芯成品，並符合業界在尺寸精度及黏結強度上的要求。(中鋼/提供)

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