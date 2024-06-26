台灣應材「青年IN生態」7月開跑 為土地埋下永續種子

台灣應用材料公司攜手愛惜社區推展協會與IC之音，共同舉辦「青年IN生態」活動，今年將帶領學生實地踏查新竹汀甫圳及舊港島的水源與生態脈絡。活動將於7月6日和7月20日展開，參與者將有機會深入了解新竹水源生態的脈絡與現況。

「青年IN生態」自2023年開始舉辦，從去年的「水質污染」及「垃圾處理」到今年的「流域走讀」與「淨灘行動」，都顯示台灣應用材料公司對環境議題的關注與重視。去年的徵件活動募集許多青年學子的創意保護行動。例如，新竹高中的林孟羲同學利用迷因短片呼籲大家自備環保杯，減少對寶特瓶的依賴。六家高中的孫瑜婕則發揮自身影響力，向校內高二高三的同學召集閒置的參考書，並利用「車庫拍賣」的概念，在校內舉行了參考書回收再利用計畫，讓高一學弟妹不必自掏腰包就能有參考書使用。

台灣應用材料公司與愛惜社區推展協會希望通過活動的舉辦，除激發年輕一代對環境保護的關注與行動，還能夠培養他們的環保意識，讓學生在實地體驗中學習如何保護環境。這些活動不僅僅是一次次的實地考察，更是一次次的環境教育課程。通過實際行動，學生們能夠更加深入地了解環境問題，並學會如何在日常生活中實踐環保理念，希望能夠在年輕人心中播下愛護環境的種子，最終成為未來生態保育工作的中堅力量。透過「青年IN生態」活動，期盼更多年輕人能夠關注環保，積極參與生態保育行動，共同為環境保護貢獻力量，實現生態與生活的共榮共存。

今年的「青年IN生態」活動將帶領學生實地踏查汀甫圳的水源與文史脈絡，並親身體驗垃圾污染對海洋的嚴重影響。以「流域走讀」與「淨灘行動」為號召，活動將帶領學員到市區汀甫圳及南寮漁港，了解及認識新竹水源生態的脈絡與現況。「流域走讀」活動將於7月6日下午1點在新竹市軍功市民活動中心舉行，「淨灘行動」則將於7月20日下午1點30分在新竹市濱海低碳環境教育中心舉行。有志的青年學子可逕至「青年IN生態」官方網站報名參加。 「青年IN生態」去年舉辦「水質污染」活動。圖／業者提供 「青年IN生態」舉辦「流域走讀」活動。圖／業者提供

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