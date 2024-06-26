亞帝昇生醫開發精密醫療設備 國際急診醫學會發表上市
亞帝昇生醫科技長期研發的「3D靜脈定位儀」，在2024年國際急診醫學會(ICEM)正式發表上市。這項精密醫療設備專為快速建立靜脈抽血/注射管路而設計，尤其針對無法確認血管位置、走向等因素，而易刺破血管的情況提供解決方案。
衛生福利部醫事司司長劉越萍表示，「3D靜脈定位儀」的應用，對兒童及長期接受靜脈注射化療藥物的癌症患者有著重大幫助，可提高靜脈穿刺成功率，改善醫療品質。
尤其對於特定族群如年長者、深膚色者、體脂較高者、嬰兒和兒童更具幫助。研究顯示，給予顯影技術輔助的靜脈注射，可顯著提高一次靜脈穿刺成功率，有助於改善醫療品質。
亞帝昇生醫科技總經理林世民表示，在研發過程中融合了3D透視顯影技術，使產品操作直覺化並提升靜脈穿刺成功率，成為亞帝昇生醫科技醫療事業的重要里程碑。
這項產品獲得了多項國際設計獎項肯定，包括台灣國家新創獎、國家精進獎、金點設計獎、DFA亞洲最具影響力設計獎、美國IDA國際設計獎、德國紅點設計獎、美國繆斯(MUSE)設計大獎、義大利A' Design設計大獎和新加坡優良設計獎等。
林世民強調，這項創新性、實用性和臨床應用性俱佳的「3D靜脈定位儀」，將為醫療界帶來更多便利和效率，提高醫療服務水準，為患者帶來更好的治療感受。
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