海運價可能重返疫情高點

全球兩大運河問題加劇，引爆海運新危機。根據外電報導，紅海危機實質封鎖蘇伊士運河，巴拿馬運河又因乾旱問題再度限制船隻通行數量。美國進口商擔心，未來幾個月運價繼續走高，邁向新冠疫情爆發初期的高點。

針對當前貨櫃海運價格高漲，路透社報導，任何想在繁忙時段搭Uber的人，都經歷過這款叫車應用程式（App）最不討喜的功能：加乘計費。當前，全球海運業也出現類似情況。業界認為，海運已經出現Uber漲價情況。

紐約時報報導，葉門「青年運動」（Houthi）去年底開始攻擊進入紅海準備通過蘇伊士運河的貨輪，許多往來亞洲、歐洲與美國東岸的船隻繞遠道走非洲南端路線，除了運輸成本與航程增加外，也造成路線沿岸港口擁塞。對全球供應鏈來說，近期壞消息還有中美洲嚴重乾旱導致巴拿馬運河水位降低，巴國官方降低通行船隻數量。

道瓊社報導，由於葉門青年運動對紅海商船的攻擊已實質封鎖蘇伊士運河，迫使船商繞道，在新加坡、馬來西亞、南韓及中國大陸外海排隊的貨櫃輪與散裝貨船愈來愈多，西班牙和其他歐洲港口的貨櫃也愈堆愈高，增添零售與製造品物流的複雜度。

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