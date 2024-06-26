航空雙雄Q3獲利 三利多加持

航空業界說，客運好是意料之中，但貨運好到有點超預期，關鍵是今年受惠於AI及電商貨運需求加持異常的好，每公斤運價再度來到新高，今年航空貨運價、量齊揚，將成為推升華航（2610）、長榮航（2618）今年營收、獲利成長新奇兵。

法人認為，華航、長榮航今年業績表現因為航空貨運市場太好，再度出現雙利多加持；再加上國際油價第2季走跌效益將反應在第3季獲利上，出現第3季航空客、貨運超旺及成本下降的三利多；而且航空貨運市場急速好轉的效益，6月起的營收成長會更明顯。

今年航空客運市場機票價格雖然有淡、旺季之差，然而整體需求旺，價格降幅不大，反而出現航空公司全面復飛需求大增，進一步推升客運的營收、獲利成長幅度加大。

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