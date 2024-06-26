長榮獲航空奧斯卡16獎

擁有「航空界奧斯卡」美譽的航空服務調查機構SKYTRAX，於英國時間24日舉行第25屆「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，長榮航空（2618）連續九年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第八名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名等16項獎項。

長榮航空總經理孫嘉明出席領獎，他表示，連續九年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮，是對長榮航空全體員工的肯定，也是每位員工的榮耀，長榮航空會繼續追求卓越、超越自我，不斷引進最新技術，優化服務流程，為旅客帶來更舒適、安全與愉快的飛行旅程。

長榮航空1992年推出全球首創的豪華經濟艙，受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模擴張，長榮航空除波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙，今年規劃在波音787-9客機導入全新豪華經濟艙座椅，該機型會陸續改艙以提供三艙等服務，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受高品質飛航體驗。

為優化機上服務，長榮航空從今年7月起將於台北飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點。服務用品也會不斷精進，皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙Kipling過夜包，日前在德國WTCE（World Travel Catering Expo）獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發「最佳商務艙過夜包」，加拿大專業航空雜誌PAX International也給予「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」肯定。

SKYTRAX每年舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行調查，深獲航空、旅遊業界認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標。該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等國語言選項，針對超過350家航空公司及機場調查，涵蓋上百個國家及超過2,100萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

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