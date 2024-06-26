AI 出貨爆發…「海轉空」訂單湧現 空運掀漲價潮

AI出貨爆發，空運掀漲價潮。航空業兩大業者華航（2610）、長榮航（2618）同步證實，海運愈來愈貴且沒有緩解跡象，加上電子業、電商遇到歐美節慶出貨旺季，近期出現「海（運）轉空（運）」訂單，空運6月已經爆艙、7月運價續漲。

兩大航空業者證實，空運提前進入旺季，6月航空貨運已經全部滿艙，不想加價搶艙的客戶只能排7月出貨，本周五（28日）將開出7月新一周的航空貨運價格，會較6月再攀升。整體航運業看來，是海運、空運一起好，海運吃不了（外溢）的急單，由空運承接的局面，也推升空運價格。

法人分析，隨著航空貨運大好，國內的航空雙雄華航、長榮航的航空貨運業績成長可期外；航空物流業者中菲行（5609）、台驊（2636）、捷迅（2643）、台灣空運及遠雄港（5607）業績也跟著雨露均霑。

AI元年報到，航空貨機市場進入需求量大增，受惠於航空貨運提前進入旺季， 6月亞洲到北美的價格加上燃油附加費每公斤為台幣220到260元，6月下旬因為艙位太過擁擠，每公斤價格約再漲10元，如果是特急單則是另外計價，目前6月已經全部滿艙，要開始排7月出貨的艙位。

華航、長榮航空同步證實，航空貨運的AI出貨需求量擠爆6月的航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加；再加上電商的需求量也很大，6月到北美的航空貨運已經找不到艙位，7月目前價格還沒有開出來，預計會比6月高。

華航分析，航空貨運從第1季末即呈反轉成長趨勢，電子商務延續去年熱絡需求，今年持續穩定成長；AI伺服器自去年第4季量能大幅增加後，今年成長幅度更大，最少有5%以上的成長；下半年為傳統空運以及電子產品旺季，在AI運用領域擴及手機以及筆電產品的應用下，將進一步推升航空貨運價格。

國內的物流業者分析，航空貨運海轉空需求也開始發威，AI應用在PC及智慧手機領域在今年逐漸發酵，庫存消化完畢，預計有機會掀起換機潮，因為紅海問題，許多貨開始走空運。

另外，大陸出來電商需求爆增，大陸地區的航空貨運量能不足，考量到時效性不少電商貨來到台灣分拆出口，AI、電商及紅海危機下的海轉空效應已經擠爆航空貨運市場。另外，物流業者也認為，近期受到紅海危機一直無法改善，海運市場到港時間混亂，過去在淡季期間，有些電子產品會走海運，近期也都轉回空運，所以航空貨運的貨量表現比預期還好，航空貨運供給立即轉吃緊，價格出現大漲走勢。

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