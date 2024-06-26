快訊

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

亞泥綠建材…低碳水泥躍進

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞泥（1102）展現循環經濟和低碳轉型上的決心，總經理李坤炎表示，亞泥支持減碳、支持淨零，十多年來致力低碳水泥研發推廣，並透過數位轉型提高生產效率，近年已在綠建材領域有重要突破。

李坤炎強調，企業只有不斷努力減碳，比競爭對手減更多更快，才能在碳有價時代脫穎而出，實現永續發展。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬說，循環經濟、低碳領導是亞泥的綠色使命。2016年起推動「水泥4.0」智慧製造計畫，協助台灣水泥業推動低碳製程改善。

2019年，亞泥在花蓮廠執行水泥旋窯導入循環經濟，是全球第一家同時取得循環經濟標準，以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥公司。

張志鵬指出，花蓮廠透過水泥窯協同處理技術、廢棄物再利用及低碳水泥推廣，實現資源最大化利用和廢棄物最小化排放。2023年投入循環經濟的固定成本約5.6億元，有效減少對自然資源的依賴，也降低廢棄物對環境的影響。

面對碳費徵收和AI應用重塑產業鏈等外部挑戰，亞泥十多年前開始布局低碳轉型策略，從碳排放數據收集、分析及管理，制定內部碳定價和明確的科學減碳目標及路徑圖，並結合遠東集團資源，引入AI智慧化管理系統，實時監控和優化生產過程中的能源使用，提升減碳效益。2009年起，亞泥自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當上千座台北市大安森林公園一年的碳吸收量。

展望未來，李坤炎指出，繼續深化低碳發展戰略，致力成為全球領先的綠色建材企業，展現企業在環保和經營雙贏的表現，亞泥不只對投資人負責，更對地球環境負責，實現「綠色地球，亞泥領航」願景，引領水泥行業邁向更綠色和可持續的明天。

亞泥 廢棄物 減碳

延伸閱讀

我國溫室氣體淨排放減4% 半導體產業冷媒使用反讓HFCs增加

石綿建材致癌 桃海岸工程處免費清額度有限、先到先服務

夏季達沃斯論壇 減碳成亮點

彰銀挺都更 建成大樓動土

相關新聞

AI 出貨爆發…「海轉空」訂單湧現 空運掀漲價潮

AI出貨爆發，空運掀漲價潮。航空業兩大業者華航、長榮航同步證實，海運愈來愈貴且沒有緩解跡象，加上電子業、電商遇到歐美節慶...

航空雙雄Q3獲利 三利多加持

航空業界說，客運好是意料之中，但貨運好到有點超預期，關鍵是今年受惠於AI及電商貨運需求加持異常的好，每公斤運價再度來到新...

海運價可能重返疫情高點

全球兩大運河問題加劇，引爆海運新危機。根據外電報導，紅海危機實質封鎖蘇伊士運河，巴拿馬運河又因乾旱問題再度限制船隻通行數...

徐旭東：亞泥連六年賺逾百億 「多角投資、多元獲利」策略奏效

亞泥昨（25）日召開股東會，董事長徐旭東表示，亞泥透過「多角投資、多元獲利」經營策略，2023年稅後純益110.84億元...

亞泥綠建材…低碳水泥躍進

亞泥展現循環經濟和低碳轉型上的決心，總經理李坤炎表示，亞泥支持減碳、支持淨零，十多年來致力低碳水泥研發推廣，並透過數位轉...

長榮獲航空奧斯卡16獎

擁有「航空界奧斯卡」美譽的航空服務調查機構SKYTRAX，於英國時間24日舉行第25屆「全球航空公司大獎（World A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。