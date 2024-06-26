亞泥綠建材…低碳水泥躍進

亞泥（1102）展現循環經濟和低碳轉型上的決心，總經理李坤炎表示，亞泥支持減碳、支持淨零，十多年來致力低碳水泥研發推廣，並透過數位轉型提高生產效率，近年已在綠建材領域有重要突破。

李坤炎強調，企業只有不斷努力減碳，比競爭對手減更多更快，才能在碳有價時代脫穎而出，實現永續發展。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬說，循環經濟、低碳領導是亞泥的綠色使命。2016年起推動「水泥4.0」智慧製造計畫，協助台灣水泥業推動低碳製程改善。

2019年，亞泥在花蓮廠執行水泥旋窯導入循環經濟，是全球第一家同時取得循環經濟標準，以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥公司。

張志鵬指出，花蓮廠透過水泥窯協同處理技術、廢棄物再利用及低碳水泥推廣，實現資源最大化利用和廢棄物最小化排放。2023年投入循環經濟的固定成本約5.6億元，有效減少對自然資源的依賴，也降低廢棄物對環境的影響。

面對碳費徵收和AI應用重塑產業鏈等外部挑戰，亞泥十多年前開始布局低碳轉型策略，從碳排放數據收集、分析及管理，制定內部碳定價和明確的科學減碳目標及路徑圖，並結合遠東集團資源，引入AI智慧化管理系統，實時監控和優化生產過程中的能源使用，提升減碳效益。2009年起，亞泥自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當上千座台北市大安森林公園一年的碳吸收量。

展望未來，李坤炎指出，繼續深化低碳發展戰略，致力成為全球領先的綠色建材企業，展現企業在環保和經營雙贏的表現，亞泥不只對投資人負責，更對地球環境負責，實現「綠色地球，亞泥領航」願景，引領水泥行業邁向更綠色和可持續的明天。

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