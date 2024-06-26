徐旭東：亞泥連六年賺逾百億 「多角投資、多元獲利」策略奏效

亞泥（1102）昨（25）日召開股東會，董事長徐旭東表示，亞泥透過「多角投資、多元獲利」經營策略，2023年稅後純益110.84億元，連續六年獲利突破百億元，每股純益3.82元，會中通過配發現金股利2.1元；無論是獲利、股利或是股價都領先業界，且股利率達4.7％，高於平均水準，公司上市62年來，更是年年配發股息。

徐旭東表示，亞泥注重環保節能，全力推動ESG，大幅減少碳排放，持續增加天然氣等潔淨能源產業投資，將傳統水泥業轉型成綠色產業，讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環保，具投資價值。

徐旭東強調，亞泥不畏懼經濟上的困局，穩健向前行，從高環保及高品質的水泥本業，貢獻台灣產業及民生；並以多角化經營，創造更多的獲利與績效，回饋股東、員工及社會。亞泥以穩健的經營與獲利，提供本業發展，更致力推動ESG及AI數位轉型。

亞泥精研水泥工藝，除以高環保製程提供品質優質的水泥，更自主研發，領先同業推動低碳的「墁砌水泥」與「卜特蘭石灰石水泥」，可減碳12%至20%，年銷售成長率超過四倍。

循環經濟上，亞泥將各類回收廢棄物轉化為水泥原料與燃料，減少石灰石開採，協助各界對廢棄物處理需求，如幫助政府去化冷媒及處理廢棄風力發電風機葉片，創造環境、社會、經濟三贏。

亞泥旗下嘉惠電力是台灣最大民營燃氣電廠，總發電每年達48億度，可供應100萬家戶用電，正規劃第三期工程；亞泥也積極評估，在穩健經營前提下，持續投資不限於能源等各種新事業的可能性。

亞泥立基於多角化經營，除水泥、預拌、預鑄、電力、不鏽鋼等產業，觸角還包含遠東集團旗下遠東新世紀、裕民航運、遠傳電信，以及其他海內外的財務及策略投資，兼具策略發展及獲利穩定。

展望未來，亞泥說，將在誠、勤、樸、愼的文化本質下，以創新的科技與管理，提升經營效益，深化 E（環境）、S（社會責任）及 G（公司治理）的耕耘與成績，面對挑戰，追求永續。

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