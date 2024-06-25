量子覺知手札／意識共振

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

基本上，主管能否基於誠實的、直接的、堅定的、尊重的態度讓員工的問題得以被簡單而有效的澄清並處理，是創造組織互信的關鍵。

而透過適當回應員工的詢問，讓團隊互動得以有效開展，不但是主管建立領導能力的機會，也是責無旁貸的天職。

不過，當時代由傳統古典力學的模式轉換成量子力學覺知的模式後，若主管只是單方面地想透過以身作則的方式來引導員工的言行，創造互信、開放的文化與環境，就可能因彼此意識上的差異，而無法產生團隊上下一致的認同效果。

因此，在新的時代裡，若想建立起強大的協作型團隊，除了主管本身的努力外，每一位成員是否能培養出對自己心態及認知上的真誠覺察，透過調整自身內在的願力與外在目標的頻率共振，以產生正向的情緒感受，就變得更為重要。

倘若我們能把自我覺察的能力用在主管身上，就可以明瞭讓主管煩惱與生氣的癥結。這時，若能帶著多項可能的問題解決方案和主管討論並找出最適合的方法，就創造了彼此意識共振的機會。

這種主動學習與負責的態度不但可以改善和主管的互動，創造量子相干效果，甚至連彼此更緊密的量子纏繞現象也可能會發生，自然而然地，我們的前途發展也就成為主管會主動關心的議題了。

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