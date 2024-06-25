行銷線上／客戶成功主管 勿犯三錯誤

經濟日報／ 許縈欣（立勤資訊客戶成功經理）

近年，在商業市場上客戶期待的比過去更難滿足，市場競爭也更加激烈。有效的客戶成功，是助益企業存活下來、脫穎而出的關鍵。能協助客戶邁向理想的商業成果，也為公司推動營收的成長。而維持客戶成功團隊的績效，人很重要，帶領團隊的主管重要性更不言而喻。

許多新晉的客戶成功主管，儘管在專業技能上表現出色，也不免在管理崗位面臨諸多挑戰。每位客戶成功領導者都是從菜鳥開始，即使準備再充分的新手主管也難免踩到一些地雷。

要帶領團隊邁向成功，達成一致的客戶目標，成為自己心目中和公司期待中的優秀主管，瞭解並避開新手常見的錯誤顯得格外重要。

以下將剖析三個客戶成功主管最容易犯的錯誤，並提供實用的應對之道，無論是剛升任的新手主管，還是正在培養未來領導人才的高層，這些潛在的管理陷阱都值得多加留意。畢竟，在客戶期望不斷提高、商業模式快速演變的今天，一個高效能的客戶成功團隊往往是企業立於不敗之地的關鍵所在。

第一點，缺乏清晰的客戶成功策略與衡量。新手客戶成功主管容易陷入日常瑣事中，忙於處理眼前的問題，忽略了制定清晰的客戶成功策略。有時會陷入依靠直覺或過往經驗來管理團隊，而非依據數據和明確的目標。這種做法不僅無法有效指導團隊的行動，也難衡量客戶成功的實際成效。

【應對之道】首先要做的是，定義在公司整體目標下，何謂「成功的客戶（樣貌）」。再者，制定具體、可衡量的客戶成功指標（KPI），建立數據驅動的決策文化，根據實施效果和市場變化，持續調整和優化客戶成功策略。

第二點，管理風格過於微觀（Micromanagement）或放任（laissez-faire）。新手主管可能在管理風格上過於微觀管理、控制太多，或無為而治、放任不管，導致團隊缺乏自主性或缺乏方向。

【應對之道】建立定期的溝通機制，鼓勵團隊成員自由表達意見和問題，建立彼此的信任基礎。練習找到管理平衡點，授權員工自主解決問題，同時提供必要的指導和資源。

第三點，缺乏主動性和預見性。客戶成功與客戶服務（支援）大不同，新手主管若沒有清晰的客戶成功策略，可能會對客戶採取被動態度，在客戶提出問題後才做出反應，而不是主動預見和解決潛在問題。

【應對之道】搞清楚客戶服務（支援）和客戶成功，哪些情境或環節，是該交換的時候。培養自己與團隊的主動服務意識，定期進行客戶健康檢查，及早發現並解決問題，提升客戶滿意度和忠誠度。

在管理領導團隊時，難免會遇到挑戰和陷阱。提前瞭解常見錯誤，採取積極措施預防和應對，能幫助自己克服。管理是一門不斷學習和實踐的藝術，遇到困難時視為成長機會，勇敢迎接挑戰，以誠懇和專業態度對待客戶和團隊成員，建立高效協作的客戶成功團隊將不是難事。

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