職場教練課／改變的動力

世界首條地下鐵路（捷運）是1863年在英國倫敦開通的，改變了世界各國都會的交通系統。

2014年2月5日倫敦地鐵工人大罷工48小時，整個倫敦城270個地鐵站關閉了171個，造成數百萬上班族通勤的困擾。倫敦上班族發揮「八仙過海各顯神通」的精神，有的改搭公車，有的改搭河運，有的騎腳踏或使用滑板，有的走路，也有人跑步上班。總而言之，就是不被地鐵大罷工給限制住。

很神奇的是，大罷工結束後，有5%的上班族並沒有回去使用之前的通勤方式，而是使用這次新發現的交通工具與動線，他們發現這樣的通勤更方便，更快速，或者更省錢了。

各位還記得2020年席捲世界各國的Covid 19嗎？當時疫情最嚴重時，很多國家的城市都封城了，限制生活行動，影響層面非常廣。

各個企業商家與上班族，展開死裡求生的經營方式。老師改成線上上課，企業改成線上開會溝通，居家辦公，商家加強線上銷售管道，餐飲業不能內用，改成外賣外送便當，銷售冷凍食品，旅館業改成防疫旅館，不一而足。

疫情之後，老師與學生學會了使用線上工具的能力，商家開發了以前沒發現的新產品、新市場、新通路，上班族多了居家辦公與游牧辦公的新形態。

Covid 19疫情，是危機也是轉機，逼著我們改變生活習慣與企業經營模式，也打開許多不同視野，改變了世界風貌。

那幾年有的企業因應疫情而快速改變，因此而獲益業績更上一層樓，也有企業因為應變太慢而受傷，甚至慘遭淘汰。企業如此，個人也是如此。

人類或上班族改變的動力來自兩方面：一是外在壓力，二是內在驅力

外在壓力，又可分為四大類：一、績效考核，因怕沒達到公司要求的KPI，只好努力工作。二、同儕壓力，輸人不輸陣，因同事都很努力，自己也跟著努力。三、資源匱乏，有時候因資源不足，反而想出新點子解決老問題。四、生死關頭，面臨組織與個人存活關鍵時刻，激發了更大潛能。

內在驅力，也可以分成四個：首先是名利誘因，為了個人功成名就，努力創新改變。其次是自我挑戰，不服輸的心理，想辦法克服眼前難關。第三為追求成就，不為名不為利，就是滿足內心的成就感。第四，犯錯改過，人人皆會犯錯，犯錯之後記取教訓而做改變。

世界文明之所以會進步，企業經營會更有效率，就是因為人類有改變的基因，有改變的動力。

歷史上有許多例證，都是迫於外在環境的壓力，我們不得不改變。

但是，一旦外在壓力消失了，我們很容易又懈怠了。所以，除了藉著外在壓力，逼我們改變之外，我們要善用內在驅力，激勵自己隨時動腦，養成改變創新的習慣，好面對變化莫測的未來。

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