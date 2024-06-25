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電支龍頭爭霸！全支付拚7月代收付金額實質超越街口

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
全聯總經理蔡篤昌(左一)、全支付總經理游金榮(右一)以及唱跳團體ENERGY，一同歡慶PX Pay會員破1,000萬、全支付會員挑戰500萬。圖／全聯提供
全聯總經理蔡篤昌(左一)、全支付總經理游金榮(右一)以及唱跳團體ENERGY，一同歡慶PX Pay會員破1,000萬、全支付會員挑戰500萬。圖／全聯提供

全聯今宣布PX Pay會員破1,000萬，旗下電支全支付會員亦將達500萬戶，全聯祭出回饋衝刺PX Pay會員升級全支付，全聯總經理蔡篤昌透露董事長林敏雄曾下達指示「全支付會員至少500萬才是個咖」，目前已490萬人快達標；另全支付曾兩度消費交易金額超越龍頭街口支付，現在目標是到7月能「黃金交叉」。

全聯今邀請華語歌壇唱跳團體Energy一同盛大歡慶PX Pay會員破1,000萬，全支付會員挑戰500萬，全聯祭出雙重好康回饋。會員升級全支付，在全聯買越多，店外回饋多更多，7月1日起店外消費最高可享全支付點數(全點)4.5%回饋；6月28日起更加碼販售限量超值夏日福袋，祭出兩台市價破200萬的「DISCOVERY SPORT多功能運動休旅車」，最低只要花666元購買福袋，就有機會將百萬名車開回家。

有Energy站台之下不只各家媒體一字排開，許多全聯員工也放下手邊工作一睹風采，Energy現場還與全聯當家吉祥物福利熊上演當紅歌曲《星期五晚上》中的「16蹲」PK。

國內電支業規模持續成長，掃碼付款已成國人消費日常，全體電支帳戶使用者人數已破2,800萬人。至於代表電子支付實質消費交易的「代收付」金額，長期排名業界第一的是街口支付，不過，在去年8月及今年2月曾兩度被全支付超越，電支市場競爭白熱化。惟這兩次主係節慶檔期因素，包括中元節及春節採買是全聯兩大檔期，連帶推升全支付用戶消費交易金額。

蔡篤昌表示，7月1日起祭出全聯門市PX Pay/全支付前月消費滿額，當月用全支付到店外享加碼回饋，目標邀請更多會員升級、使用全支付，走出全聯也優先全支付；在這波促銷活動之下，期望7月全支付代收付金額能正式與街口黃金交叉。

全支付挑戰500萬會員，特與全聯同慶千萬會員活動，全支付總經理游金榮指出，全支付會員數已趨向自然增長，會員經營的目標將會放在維持並提高活躍用戶數為主，搭配行銷檔期活動、新通路及新服務的上線，創造需求滿足消費者各種支付情境，讓用戶真正感到方便並且經常使用全支付。不只走出全聯，更要踏進海外市場，全支付日本跨境服務於2月底正式上線，與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作，內部交易數據顯示跨境支付5月交易額為4月同期成長近2倍；因應國人出國旅遊需求，全支付也將持續拓展韓國等境外其他國家，滿足消費者各種支付情境。

全支付 全聯 消費

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