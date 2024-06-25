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瞄準清真市場商機 貿協11月首辦星馬中東媒合團

中央社／ 台北25日電

為搶攻清真市場商機，外貿協會表示，台灣有逾千家業者獲取清真驗證，今年11月將首次辦理星馬中東商機媒合團，盼協助業者拓銷東南亞、中東等穆斯林市場。長期經營之下，台灣也獲國際組織評比為非伊斯蘭合作組織國家旅遊目的地第3名。

為推廣台灣清真好食，貿協今天下午舉辦「品味清真．台灣國際美食秀」活動，匯聚來自台灣、印尼及馬來西亞的名廚揮灑創意，利用台灣在地清真認證食材，活動現場吸引多位穆斯林國家駐台使節、國際買主參與。

貿協秘書長王熙蒙表示，台灣擁有多樣優質的清真食材，盼藉這次活動將優質台灣清真食材介紹給穆斯林消費者，透過持續的努力與創新，擴大台灣在全球清真市場能見度。

活動現場也邀請台灣、印尼和馬來西亞廚師發揮創意，以台灣獲取清真驗證的苦茶油、冬瓜茶、麵包粉、在地果乾、味醂、麻辣醬、火龍果麵、薑泥麻油及鹹酥鍋粑等產品，結合台式或東南亞風味料理，創造嶄新風味。

現場除了精彩廚藝秀，貿協還設置清真產品展示區，展出苦茶油、黑麻油，以及南瓜籽油等一系列油品，調味料、辣醬、冷凍刈包皮、素雞塊、素獅子頭及冬瓜茶磚等多元清真食品；另外還有清真美容保養品如面膜、乳液等，吸引現場買主目光。

貿協表示，自2017年於政府委託下成立台灣清真推廣中心，致力於全球穆斯林市場推廣，今年11月將鎖定獲取清真驗證的業者，首次辦理星馬中東商機媒合團，拓展商機。台灣現有逾千家業者獲取清真驗證，除清真食品、美妝品與日用品等業者，還有包含穆斯林友善餐廳及旅館。

在營造友善穆斯林觀光環境方面，貿協表示，台灣於萬事達卡與新月評等發布的2024年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，持續蟬聯非伊斯蘭合作組織（non-OIC）國家旅遊目的地第3名。

東南亞 穆斯林 馬來西亞

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