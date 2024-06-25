全聯PX Pay會員突破千萬 祭出多項優惠衝刺會員數

全聯為歡慶PX Pay會員突破千萬，全支付會員挑戰500萬，祭出多項優惠活動，其中最高可達4.5%回饋，全聯總經理蔡篤昌指出，全支付年度成長三成，店外交易成長四倍，2月29上線日本跨境交易，成長2倍，外來會有更多即時跨國交易，其中包含韓國、東南亞都有可能，期望全支付成為台灣電子支付第一品牌。

全支付在今年二月、去年9月達到單月是付金額第一名，PX Pay總經理游金榮指出，其中主因以全聯營收來說彈跳最大的是中元節、春節，今年目標希望可達成黃金交叉。

蔡篤昌指出，此次推出活動主要有三個目標，首先是將在全聯消費的全支付會員可以在店外消費，產生更大效益，第二是把人帶進全聯，目前全支付會員部分沒有在全聯消費，最後則是因約有400多萬PX Pay會員沒有升級全支付會員，希望未來可以全部升級。

蔡篤昌表示，全聯會員主要消費客群以婆媽顧客為主，此族群黏著度很高，日常生活中吃的、用的各式商品幾乎都在全聯購買，月平均消費次數達7次，平均消費金額超過3,000元。而除了忠誠度較高的會員外，也鎖定千萬會員當中還未升級全支付以及「非全聯客群」，透過本次活動吸引到全聯消費前月達檻，期許透過雙向推廣。

全聯此次主打會員升級全支付，在全聯買越多，店外回饋多更多，7/1起店外消費最高可享全支付點數4.5%回饋，6/28起加碼販售限量超值夏日福袋，最低只要花666元購買福袋，就有機會參加抽獎，將兩台多功能運動休旅車開回家。

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