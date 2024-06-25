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網紅帶動炒房 內政部：不當行銷手法最高可罰五千萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房屋提供
房市示意圖。圖／永慶房屋提供

近日媒體報導民眾排隊搶購或網紅行銷試圖營造房市銷售風潮，對此影響民眾購屋意向，擾亂房市健全的現象。內政部25日呼籲，不動產開發業及代銷業者應自律，尤其是請網紅協助行銷時，應注意行銷手法，勿散布不實資訊，刻意營造搶購潮；同時，也將聯合縣市政府發動稽查，若相關業者違反法令，最高將處以5千萬元罰鍰。

在各地方社群常會看到「秒殺建案」或是「排隊建案」等消息，自媒體當道，更有不少不動產開發業及代銷業者邀請網紅協助行銷，不僅製造話題，也可以促銷買氣。

內政部強調，近來部分不動產業者利用飢餓行銷或通知已有購屋意願民眾於同一時段交付定金或簽約，營造排隊的現象，進而影響民眾心理，導致衝動購屋；另也有部分業者請網紅協助行銷，使用誇張語氣或話術，吸引民眾前往購屋。

同時，內政部對此行銷操作異常建案，將請縣市政府立即發動稽查，如涉及不動產炒作者，依平均地權條例規定，最高可按交易戶（棟）數處新臺幣5千萬元，呼籲業者自律，切勿以身試法。

此外，對於部分建案搭配低自備款等方式，企圖吸引民眾輕鬆購屋，內政部也提醒民眾理性評估貸款負擔能力，莫輕信不當的行銷手法。

內政部 建案 網紅

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