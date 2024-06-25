高雄翰品酒店攜手崙禾社企、高雄莘承扶輪社 熱心公益

高雄翰品酒店熱心公益，攜手崙禾社企、高雄莘承扶輪社，支持偏鄉小農返鄉就業永續生活，助星星兒有溫暖居所，高雄翰品ESG更上層樓。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，飯店長年重視地方的共生共榮以及對周邊環境與弱勢團體關懷不遺餘力，希望與社區夥伴建立長遠而堅定的關係，透過日常的合作，攜手讓這片土地以及生活在土地上的人們生活更幸福永續。

林俊宇表示，崙禾社企董事長陳梧桐在2011年回到嘉義故鄉，想要振興當地的農村產業， 以蘆筍為高經濟作物努力推廣種植改革有成，於2022年進一步強化生物科技技術，打造蘆纖凍健康食品，以高利潤的產品模式進行銷售，完成農村創生有目共睹。

高雄莘承扶輪社連續三年公益傳愛星星兒，為了讓星星兒有良好的居住所，今年號召許多扶輪友社們，一起來共襄盛舉，募款數萬餘元，直接幫助星星兒們。

高雄莘承扶輪社在例會場所的選擇以及伴手禮的購買，皆盡可能選擇重視社會共好的企業。高雄莘承扶輪社數次優先選擇高雄翰品酒店舉辦大型餐會，原因是因為高雄翰品酒店的佳餚創新且美味，並肯定高雄翰品酒店長年重視在地小農及關懷弱勢團體的企業精神。本次餐會中的伴手禮，高雄莘承扶輪社亦選擇崙禾社企的蘆筍與能量蛋白飲，為農民與農村盡一份心力，達多方共好的目標，實踐扶輪四大考驗與弘揚扶輪精神。

此次，飯店特別與崙禾社企以及高雄莘承扶輪社合作，攜手推廣公益活動，支持偏鄉小農返鄉就業永續生活，也助星星兒有溫暖居所。林俊宇總經理與多位貴賓共同推薦源自嘉義縣最小的鄉鎮溪口鄉的蘆筍。林俊宇指出，飯店採購當地蘆筍入菜，於包廂推出六道蘆筍料理，包括蘆筍沙拉、堅果醬蘆筍、白玉蘆筍捲、和風鮑魚搭蘆纖凍、蛤蠣雞湯浸蘆筍、蘆筍鮮蝦撈飯，以實際行動支持小農。

崙禾社企董事長陳梧桐致詞時表示，非常感謝高雄翰品酒店及高雄莘承扶輪社對嘉義縣弱勢農友及崙禾社企的支持，秉持產銷分工農業永續的成立宗旨，推廣家鄉蘆筍產業發展、青農人才培育、社區長者關懷、民俗文化傳承、農廢生技專利循環利用等面向，希望社會大眾可以給予支持。推動農村創生、重現昔日農村繁華。

高雄莘承扶輪社劉議謙社長說，非常感謝高雄翰品酒店林總經理、崙禾社企陳董事長以及高雄扶輪社、高雄南區扶輪社、高雄中山扶輪社、高雄木棉扶輪社、高雄西子灣扶輪社、高雄早安扶輪社、高雄拱心扶輪社、高雄晨新扶輪社、高雄亞灣扶輪社、高雄樂心扶輪社等社友寶眷們共同參與星星兒基金會的「愛星園」房舍建造計畫，為星星兒築家圓夢。扶輪社也將持續致力於實踐扶輪宗旨，讓社會多方共好。 高雄翰品酒店攜手崙禾社企、高雄莘承扶輪社等社團熱心公益。記者林政鋒 高雄翰品酒店攜手崙禾社企、高雄莘承扶輪社等社團熱心公益。記者林政鋒

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