京城集團主力贊助高雄美術館的「瞬間－穿越繪畫與攝影之旅展」，25日包括畢卡索名畫真跡、蘭格經典攝影開箱亮相，引發藝術愛好者高度關注，京城集團ESG更上層樓。

高雄市立美術館特展《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日正式登場，引領臺灣觀眾進入國際藝術巨匠的畫中世界。

高美館25日搶先舉辦重點作品開箱，泰德美術館國際合作部資深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩（Ted McDonald-Toone）、高雄市副市長李懷仁、高雄市文化局局長王文翠、高美館代理館長林羿妏以及京城銀行副董事長蔡炅廷等人，共同開箱巴布羅．畢卡索的〈水手〉與多蘿西亞．蘭格的〈移工母親〉兩件作品，為展覽揭開序幕。

蔡炅廷說，京城集團創立以來，一直深耕高雄，見證城市巨大變遷，京城不僅在建築領域發揮所長，還致力於推動文化與藝術。

蔡炅廷指出，這次展覽成功舉辦，要特別感謝國巨文教基金會陳泰銘董事長的支持，他不僅是高雄子弟，更是一位熱愛藝術的收藏家。同時要感謝高雄市政府，特別是陳其邁市長，對於推動高雄的建設和文化藝術發展不遺餘力。在市府的支持下，高雄在各個領域都取得了令人矚目的成就，成為一座充滿活力與創造力的城市。

蔡炅廷表示，京城集團樂於當文化藝術的推手，協助提升高雄的文化與藝術至更高的層次，透過這次展覽凸顯高雄的藝術實力，還能夠促進更多的文化交流。

李懷仁指出，此次展覽透過泰德美術館的精彩典藏與策展，以及國巨基金會陳泰銘董事長慷慨出借的珍藏，讓臺灣的觀眾在今年夏天能夠盡情享受這場難得的藝術盛宴，感謝臺、英雙方展覽團隊合作無間的專業與努力，以及主力贊助京城集團不遺餘力地熱情響應，籲請民眾千萬別錯過，一定要安排時間到高美館欣賞《瞬間》特展。 京城集團主力贊助，高美館畢卡索真跡亮相，ESG跨大步。記者林政鋒攝影 京城集團主力贊助，高美館畢卡索真跡亮相，ESG跨大步。記者林政鋒攝影

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