萊爾富茶葉蛋限時降價 一顆從13降至9元

蛋價跌跌不休，超商萊爾富針對茶葉蛋推出限時降價，今天宣布6月26日至7月23日原本單顆售價新台幣13元的茶葉蛋，只要9元銅板價。

全家便利超商也不甘示弱，今天發出新聞稿宣布，7月1日至3日及7月8日至10日，全家實體店舖推出「茶葉蛋加7元多1顆」活動，換算下來等於1顆10元。另外，自6月26日起至7月5日，全家會員APP的隨買跨店取將連續10天推出茶葉蛋10顆99元組合，等於1顆9.9元。

國產雞蛋價格今年4月下旬以來6降，台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志表示，今天起產地價降2元，變成每台斤25.5元，批發價27日變成35元。消費者也持續關注，超商茶葉蛋是否降價。

萊爾富表示，隨著國內雞蛋產量及價格回穩，但茶葉蛋價格卻呈現「只漲不跌」，因此挑戰目前超商門市現售茶葉蛋最低價格，6月26日至7月23日推出限時優惠，單顆茶葉蛋9元銅板價。

同一期間，萊爾富於APP「來送禮」推出茶葉蛋限時優惠10顆88元，換算下來單顆只要8.8元。

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