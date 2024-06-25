漢翔岡山廠升級5G專頻專網 推動AI及智慧製造加值航太產業鏈

數位發展部數位產業署胡貝蒂副署長25日率工研院中區輔導團、機械公會、台大5G智慧製造旗艦計畫、中正大學、全球傳動科技（4540）、凱柏精密機械、精浚科技、東台精機、油機工業及本案協力廠商（中華電信北、中、南營業處、飛力通信、禾薪科技、泰科動力）等高層主管約30人，參訪漢翔公司岡山廠區，由漢翔莊秀美副總經理接待，實地展示機匣三廠發動機難切削超合金加工機台結合5G科技之應用成果。

數位發展部為推動通訊傳播創新應用政策，自112年起攜手公協會建立產業對5G應用的發展藍圖，共同推動5G專頻專網在各產業的發展。漢翔公司為達成「國防自主、產業升級、軍民整合」永續發展之目標，期望透過5G高頻寬、低延遲、多鏈結的特性，以達到高可靠度、穩定及安全之產線自動化、提高加工品質與機台即時監測等目標。

莊秀美副總經理表示，謹代表胡開宏董事長感謝數發部給予漢翔公司機會，推動廠區5G智慧製造技術與產業鏈加值，5G除了能夠提升整體產線作業效率外，未來也可搭配公司生成式AI應用發展幫助航太業邁向數位科技整合發展。

胡貝蒂副署長一行參觀漢翔岡山機匣三廠5G智慧化應用流程，包括運用AMR自動無人搬運車結合刀單eSOP自動化運送刀具，解決AGV跨網段運送停頓與延遲問題；機匣螺牙插槽襯套AOI自動辨識分類組裝應用，以自動化組裝分類降低人眼試誤問題，減少人力耗用；以及國產機台機匣加工設備健康監控與暖機服務，即時監測、收集與AI模型分析機台資料，解決氣溫及濕度變化影響加工精度的問題，確保產品加工品質，精準掌握工作排程，並執行不間斷生產，實現高效的加工品質。

胡貝蒂副署長表示，航空及機械產業發展5G的應用，對整體產業發展相當重要，能夠將台灣具有優勢的資通訊產業與航空和機械產業相互結合，強強聯手加強台灣產業競爭力，將可發展為台灣產業的護國群山，也感謝機械公會制定的產業發展藍圖，積極推動產業在智慧工廠創新應用和數位轉型方面所做的努力，也期待漢翔公司接下來的創新應用系統整合順利導入產線，以航空產業領頭羊將5G專網成果擴散至同業、異業與產業上中下游，共同推動產業升級。