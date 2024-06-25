自行車產業景氣好轉 全新電動輔助品牌加入市場

自行車產業回溫，全新電動輔助自行車品牌加入市場，LITZMO25日發表EM-05系列碳纖電動輔助自行車，主打新創的獨特性與時尚氛圍，20分鐘的騎行作為探索城市的絕佳提案。

LITZMO品牌經理陳淑貞指出，LITZMO是全新的自行車品牌，但母公司源川國際則是有五十年歷史的公司，主要產品碳纖的相關製品，包括自行車車架、羽球拍等等，同時也是國際高階自行車品牌的代工廠，具有完整的自行車製造開發經驗。看好電動輔助自行車的前景以及都會騎乘的需求，LITZMO推出兩款電動輔助自行車，除了具備電動輔助的功能之外，外表時尚也是一大優勢。

LITZMO主打八款絕美車色，挑戰碳纖工藝極限。LITZMO推出兩款車型：旗艦款EM-05 PRO與標準款EM-05。皆以一體成型的極簡設計作為繆思來源，新穎的幾何外型車架設計，同時滿足車體結構穩定性與人體工學舒適性的雙重需求，一推出便榮獲2022年德國Red Dot設計獎項及iF設計獎的肯定。

陳淑貞指出，LITZMO 是全新的自創品牌，以台灣為發展重心，兩款車的售價分別是7.5萬元和9.8萬元，目前LITZMO在全台14個據點銷售，初期月銷約在100台到200台之間，後續將逐步擴大銷售規模，未來隨著規模擴大，將再發展海外市場，像是銷往日本。

陳淑貞強調，車架堪稱為E-Bike的骨幹，擁有頂級碳纖維專業團隊的LITZMO，全車車架採用碳纖維，大大減輕車身重量，同時具備抗震、穩定、耐疲勞等優勢。而鋰電池與電控系統則為E-Bike的心臟，不僅重量僅2.5kg，相較於市面上同等級車款縮小20%~30%，搭載INNO-Safety超智能安全專利技術，機芯的感溫設計能大幅提升電池壽命。極速四小時電力充飽，可提供100公里騎行的續航力。由內到外都為騎乘體驗充分設想，有EM-05系列的城市微行，時刻都輕鬆寫意。

透過20分鐘城市微行的生活提案，為騎行者帶來更多自在的體驗與感受，讓日常片刻留下時尚印記。而旗艦款EM-05搭載「SMART Z APP」，更是作為個人的城市領航員，以智能分析輕鬆掌握車況，包含即時定位、防盜追蹤、搖晃提醒、騎行儀表、電池監控等，LITZMO主張讓生活的體驗更加美好，充分享受於騎乘體驗中的每一哩。