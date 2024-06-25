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訊聯全球研發代工新模式 打造外泌體黃金大時代

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

再生醫療雙法通過，帶動產學研醫界積極跨入外泌體領域。訊聯（1784）董座蔡政憲表示，「此刻正是台灣絕對不可錯過的外泌體大時代！」因此，憑藉25年再生醫學經驗，訊聯擘劃外泌體全球研發代工「Exosome Foundry」新產業服務模式，將過去創造科技業大成功的台積電（2330）晶圓代工（Foundry）模式，以及輝達（NVIDIA）為各行各業AI化的「AI Foundry」創新服務，帶到臨床醫療層次。為醫界、醫材、新藥開發、保養品等各大行業，結合AI分析模擬技術，打造次世代外泌體新療程、新應用，讓各行各業都能受惠於外泌體。

訊聯於25日舉辦25周年記者會，展示再生醫學研發實力與臨床製備優勢，推出再生醫療外泌體新3寶「臍帶血外泌體、PRE血小板外泌體、間質幹細胞外泌體」系列新品，其中，訊聯運用次世代外泌體，為耕耘時尚香氛保養品超過22年、熱銷21國的國際頂級品牌THANN，一舉跨入外泌體領域，共同推出全新幹細胞外泌體面膜。同時，也將國內外已廣泛使用的PRP，大幅提升到再生醫療外泌體等級，推出新一代PRE（Platelet-rich Exosome）血小板外泌體，生長因子濃度及抗發炎能力均超越傳統PRP，除了醫美領域的使用，PRE在再生醫學也具有巨大的潛力。

蔡政憲表示， Exosome Foundry可帶動外泌體應用的極大化，藉由友善的法規、高規格的製備，為各行各業、醫療各科別領域同步革新、升級，並將台灣外泌體推升成為全球耀眼的下一個強勢產業！就像輝達AI Foundry宣示，不再只是一個GPU晶片的供應商，而是要幫助全球機器人、醫療器材、光學、手機等各行各業AI 化，讓AI商機加速擴大百倍、千倍。

訊聯也邀請到身為臍帶血資深存戶的徐熙娣，詮釋訊聯次世代外泌體新3寶，徐熙娣萬萬沒想到19年前口中的3寶，不僅能變成臍帶血外泌體，更是全球當下最炙手可熱的再生醫學新科技，其中，臍帶間質幹細胞外泌體可朝新藥製劑發展，也能走全球研發代工，直呼19年前選訊聯選對了，再續存20年也沒問題，徐熙娣同時邀約訊聯存戶回娘家，提領臍帶血外泌體，讓最初與孩子最美的連結，成為世界上獨一無二的禮物。

訊聯持續拓展營運版圖，2023年外泌體及CRDMO營收較前一年成長135%，同時為繼續擴大產能，已自比利時引進多台生物反應器，加速推動外泌體的優化與量產。持股子公司訊聯細胞智藥已規劃在2025年前登錄興櫃，也正積極拓展外泌體新藥研發，包含用於治療乾眼症的ExoTear，已獲得醫藥品查驗中心（CDE）指標案件輔導，正加速開發進程。

AI 幹細胞 輝達

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