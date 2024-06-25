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全國瘋買房？上半年預售快銷案賣破百件、年增近二倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

全國瘋買房，據591新建案調查近兩年六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年全台半年之內賣光的快銷案約103筆，年成長直逼2倍；各縣市同樣翻倍成長，包含新北、桃園、新竹、台中及台南在內五都快銷案數量均高達雙位數，像台中市去年僅有4筆，今年卻像坐火箭一樣衝到20筆，年增率4倍成全台最高。

反觀房價部分，在蛋黃區較少指標案公開且建商開發足跡轉向蛋白、蛋殼區，在蛋白、蛋殼區成交較多之下，今年全國上半年預售屋每坪成交均價為44.4萬元，較去年同期呈現走跌。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，隨著新青安房貸上路、股市創高等題材帶動下，市場買氣如乾柴烈火般一觸即發，部分民眾擔心手腳太慢搶不到，更屢次傳出「排隊搶房」、「板凳卡位」等奇景，也是促成今年快銷案持續衝高的主因之一。

以台北市來看，由於房價基期本來就高，且上半年缺乏指標案帶動，買盤動能弱化；不過快銷案數量卻是明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同及北投等區，每坪成交單價平均大約9字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。

反觀新北市，由於新案多集中於重劃區，戶數量體都有一定規模，表現並非特別突出，快銷案僅有15筆。較具代表性的位在新莊副都心重劃區的「國泰·旭」，雖然開價8字頭創當地新高，但90多戶仍在短短幾個月被一掃而空。

而桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，除了基期較低的楊梅、觀音等地，在龜山區A7重劃區內也有不少個案在短期內順利完銷。

新竹今年上半年快銷案22筆卻高居全國之冠，最主要關鍵為近年新竹市東區、竹北等地房價飆升，讓不少自住客寧願到較遠的香山或新豐、湖口等蛋白區置產，以面積較大的華廈、電梯公寓或透天產品來取代市區大樓。

台中市今年買氣一路從「蛋黃熟到蛋殼」，帶動快銷案一口氣衝到20筆。而檢視區域，除了少量在北屯及南屯等蛋黃區外，其餘多數集中在梧棲、沙鹿及龍井等蛋白區。

至於台南、高雄兩地，持續在科技題材加持下，價量俱揚；以高雄來看，這次完銷多為小量體個案，區域上均以話題性十足的仁武、楠梓及橋頭等北高雄地區居多，也透露出當前南二都的買氣密碼。

據591新建案調查近兩年六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年全台半年之內賣光的快銷案約103筆，年成長直逼2倍。591新建案提供
據591新建案調查近兩年六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年全台半年之內賣光的快銷案約103筆，年成長直逼2倍。591新建案提供

買氣 重劃區

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