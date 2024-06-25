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晟德：轉投資陸續開花結果 今年將谷底翻身

中央社／ 台北25日電

晟德大藥廠今天召開股東會，董事長王素琦表示，今年將是晟德谷底翻身的一年，多家轉投資事業陸續開花結果，成長動能強勁。

晟德股東會中承認2023年財報，並通過以資本公積每股配發現金股利1.5元。

王素琦透過新聞稿指出，2023年金融市場持續面臨新台幣匯率大幅波動，以及美台利差擴大影響、通膨壓力及區域戰爭頻仍等不確定因素干擾，反映出生技類股的籌資環境仍待改善。晟德手握的現金水位，至少足以支應2年以上的營運，擁有健康的現金流。

晟德指出，生技產業仰賴大量投入資金來創新研發技術，因此對利率的敏感度高，當利率上升將使得籌資成本增加；相對地，一旦利率走低，有助於舒緩生技公司的資金成本壓力。

展望今年，王素琦說，今年成長有望出現強勁動能，像是豐華生技完成100%合併，益生菌產品受到國際大廠肯定，業績呈現3位數成長。

此外，晟德轉投資公司順天醫藥的中風新藥臨床二期年底解盲在即；永昕生醫進入國際查廠階段，完成進軍國際的重要里程碑；口服新藥公司奧孟亞今年6月完成新一輪募資，獲超額認購4.56億元，預計第4季登興櫃。

晟德 生技產業 股東會

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