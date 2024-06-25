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國光生旗下安特羅攜手向榮合作開發外泌體海外市場

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
國光生子公司安特羅生技今日宣布進軍再生醫療領域，與向榮生技簽約，初步將攜手開發外泌體醫美產品。圖／國光生提供
國光生子公司安特羅生技今日宣布進軍再生醫療領域，與向榮生技簽約，初步將攜手開發外泌體醫美產品。圖／國光生提供

國光生技子公司安特羅生技今日宣布進軍再生醫療領域，與向榮生技簽約，初步將攜手開發外泌體醫美產品，後續更可能進一步跨足再生醫療領域。安特羅總經理張哲瑋指出，安特羅積極開發最頂尖的抗老醫美產品，除了造福國人，也將開發外泌體海外市場，初期鎖定已有合作基礎的越南及東南亞各國，搶佔金字塔頂端的客層商機。

今年五月在創新板掛牌上市的向榮生技精進於幹細胞科技的研發應用，期望結合國內外生醫領域研發單位，共同開發研究人體幹細胞新藥及幹細胞技術應用。由於外泌體為幹細胞的衍生物，經研究證實有抗老、活化效果，被視為醫美保養品開發的未來趨勢，台灣食藥署七月起將採個案審查方式，解禁人體來源的細胞、組織用於保養品開發，成為繼日、韓後，有條件開放外泌體成份醫美保養品的國家。

張哲瑋指出，安特羅擁有疫苗、醫材快篩及醫美三大產品線，在醫美產品線安特羅挑選頂尖的醫美產品，包括注射用的肉毒桿菌素及這次與向榮生技合作的外泌體保養品，由於向榮生技專精於再生醫療產品開發，抗老化疾病產品線完整，除了外泌體保養品，包括膝骨關節炎及慢性腎臟病的幹細胞治療都已進入三期與二期臨床試驗。

雙方初步合作，除了將台灣優質的外泌體保養品藉由安特羅在越南的合作通路推出去，搶佔東南亞金字塔頂端消費者市場，未來更不排除進一步合作，將抗老及慢性病等再生醫療產品推廣到全世界。

安特羅腸病毒疫苗2023年上市以來，在台灣的生產銷售穩定成長，而行銷團隊持續深耕婦幼市場，也發現新手媽咪在照顧寶寶和家人之餘，仍希望保持青春顏值，對於抗老化產品需求殷切；安特羅針對進入門檻較高的生物製劑做市場佈局，也挑選最先進的抗老醫美生物製劑，建立專精生物製劑行銷團隊，並強化安特羅先進生物製劑產品線。

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