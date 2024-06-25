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金色三麥登興櫃醫美姑丈挺 因應台積電發展觀光工廠

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
金色三麥26日登錄興櫃，愛爾麗醫療集團總裁常如山也注資上億元相挺，成為該公司前五大股東。圖／金色三麥提供
金色三麥26日登錄興櫃，愛爾麗醫療集團總裁常如山也注資上億元相挺，成為該公司前五大股東。圖／金色三麥提供

金色三麥將在明天（26日）以每股168元參考價登錄興櫃正式掛牌交易，其執行長葉冠廷的姑丈、愛爾麗醫療集團總裁常如山，看好這波餐飲熱潮與商機，也注資上億元相挺，成為該公司前五大股東，之後還要一起在南部打造觀光工廠

在醫美領域及房地產都經營有成的常如山說，他對內需產業很有信心，其實他與金色三麥老闆葉家有姻親關係，金色三麥執行長葉冠廷要叫他一聲「姑丈」，前陣子雙方聊到金色三麥的未來布局，他覺得很有潛力，便買進4%股權、約一億多元，個人順勢進軍餐飲業

常如山說，愛爾麗的總部在台南，因台積電相關產業鏈進駐，也帶來許多人潮，未來3年金色三麥將聚焦在中南部開店，他也會提供土地，讓金色三麥打造觀光工廠。

金色三麥餐飲集團旗下事業有金色三麥餐廳、SUNMAI啤酒品牌等，目前有15家門市，今年將再展店3家。而精釀啤酒品牌SUNMAI，原已有1條瓶裝線，4月又開出1條罐裝線，業績表現不俗。集團第4季還會開出全台第1家連鎖運動啤酒吧，推升營收成長。

金色三麥實收資本額2.19億元，2023年營業收入19.46億元，稅後淨利2.31億元，較2022年度分別成長30%及90%。2023年度稅後每股盈餘達到10.54元，賺逾一個股本，在上市上櫃或興櫃餐飲類股當中，獲利表現名列前段班。隨著餐酒搭配的飲食習慣成為新的餐飲風潮，市場對金色三麥的營運狀況正面看待。

觀光工廠 餐飲業

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