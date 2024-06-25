萬事達卡最新報告：旅遊夜生活支出占12% 創五年新高

萬事達卡經濟研究所今日發布2024年度旅遊趨勢報告，以亞太地區13個市場在內的全球74 個市場旅遊產業變化進行調查，該報告顯示，在過去一年亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前十大旅遊成長的目的地有一半都位於亞太區，台灣人最愛前往的日本更是位居榜首。

萬事達卡也發現，相較疫情前，旅客在亞太區平均會延長停留1.3天，享受更長的假期，且在體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總消費額的12%，創下五年來新高。此外，萬事達卡依據未來三個月的機票預訂量預測，鄰近海洋的旅遊目的地將於夏季成為下一波的旅遊熱點。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，前往亞太區旅遊已成為全球旅客趨勢，而萬事達卡經濟研究所依據未來三個月機票預訂量的預測，台北將會是今年暑期亞太區旅客計畫前往的旅遊目的地中，機票預訂量成長幅度的第七名。

同時，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊以近一年入境台灣人次最多的香港旅客來台旅遊行為進行深入分析，發現港人來台旅遊的行為模式與台人赴日高度類似，都熱愛在『美食』、『文創』、『藥妝』等領域消費。

萬事達卡2024旅遊趨勢報告也指出，外匯匯率和當地消費水準正是現今旅客在規劃旅行時的重要考量。在日圓匯率貶值的推動下，日本在旅遊旺季高峰期開始前就創下旅客量歷史新高，數據顯示，2024年3月創下單月吸引三百萬旅客的紀錄。在低物價水準、溫暖氣候和有利匯率的推動下，讓旅人們願意多加停留。相較疫情前，全球旅客在過去一年2平均停留時間延長1天，而赴亞太的平均停留時間則是延長了1.3天，其中旅客停留天數成長最多的亞太區旅遊目的地是印度（增加2天）、越南（增加2天）、印尼（增加1.9天）和日本（增加1.4天），主要是由於上述旅遊目的地的住宿費用成長較其他亞太市場低；此外，更長的停留時間同時意味著消費的增加，有利於旅遊目的地的經濟發展。相較實體商品，世界各地的消費者仍將體驗列為優先，此趨勢在旅遊業更是明顯：體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總銷售額的12%，創下五年來的新高；相較之下，零售消費成長則較為緩慢。

萬事達卡數據分析與顧問服務團隊也特別針對香港旅客來台旅遊行為進行分析，發現香港旅客來台旅遊行為與台灣旅客赴日消費模式高度相似，「享受特色美食」、「逛文創園區」、「藥妝採買」是港人來台的必要行程。香港旅客偏好到台灣的連鎖藥妝及平價服飾店購買性價比高的商品，也嚮往台灣「文青感」十足的悠閒氛圍，普遍喜愛前往文創園區、書局進行消費。其中，亦有高達76%香港旅客首選北北宜桃都會區，首選中部、南部比例則分別佔9%、12%，而香港旅客在台灣各地區的消費模式也有些許不同，香港旅客偏好在北北宜桃都會區購物消費，並在百貨公司裡用餐；赴中台灣遊玩的港人旅客則更偏好探索當地的特色餐廳，燒肉與麻辣鍋都是旅客常去光顧的餐廳類型；台南、高雄、屏東則以壽司店與飯店高級餐飲廣受旅人青睞。

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