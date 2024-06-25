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華辰保全推出社區電動車專設一戶充電樁分期付款服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

協助社區解決預算及安全上的困難，華辰保全推出業界首創「社區充電樁建置專案」，社區可享三年每月分期付款服務，以減輕社區財務負擔。另外為了同步解決安全性問題，專案也提供建置停車場消防連線通報系統服務，由華辰保全管制中心24小時監控，且配置電動車專用滅火毯，期望同時解決社區兩財務負擔與安全問題兩大疑慮。其中，華辰保全導入銳能智慧科技能源管理系統(EMS)，並透過其一站式的社區充電建置服務，滿足社區從管委會建置到住戶充電階段的充電需求。

舊社區安裝電動車充電樁困難重重 預算和安全性成最大障礙，華辰保全首推「社區充電樁建置專案」提供電動車車主與社區雙贏解法

自2021年歐盟執委會提出禁售新燃油車政策，意味著業者未來將不可再生產燃油車，而台灣為落實2050年淨零排放發展目標，也已訂出於2040年禁售燃油車的目標，因此電動車成為近年購車熱門選擇。

為協助電動車車主們，許多新成屋、預售屋皆已規劃社區電動車充電樁，但住在集合住宅的車主們，若想在自家社區停車位安裝充電樁，必須取得社區管委會與區權會的同意。目前台電針對集合住宅充電樁設置，主推全區規劃：「專設一戶」搭配「EMS能源管理系統」的方案，意即申請一個專用獨立電表，由合格廠商統一建置公共管道幹線線槽，將全社區的電動車充電透過EMS系統集中管理，藉以方便管委會建置充電收費機制。

保全 充電樁 電動車

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