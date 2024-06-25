5成消費者認為是購屋好時機 房市交易量挑戰11年新高

永慶房屋發布2024第三季網路會員調查，全台六成消費者看漲房價，創近9季以來新高。另外全台近八消費者認為過去一年房價已上漲超過5%，其中又以新竹縣市、高雄對房價上漲感受最強烈，認為房價上漲10%以上占比逾四成。

調查結果並顯示，多達50%消費者認為未來一年會是購屋好時機，顯示在經濟逐步復甦、通膨仍高的狀況下，加上新青安優惠貸款拉抬買氣，房價易漲難跌，讓消費者普遍認為未來一年即是進場購屋的最佳時機。

而屋主的售屋意願也有持續上升的情況，52%消費者認為未來半年是最佳售屋時機，也創下近9季以來新高，顯示屋主認為房價要再像過去一樣飆漲的機會不大，加上政府對於房市管制的措施仍會滾動式檢討調整，未來房市走向仍有變數的情況下，未來半年就是最佳售屋時機。

永慶房屋另統計今年1-4月預售屋交易件數與總銷金額，與去年同期相比，全台交易件數年增82%，總銷金額大增97%，預售屋買氣大爆發，件數、總銷雙創歷史新高。

觀察七大都會區預售交易市況，新竹縣市、台中、高雄交易件數與總銷金額均成長一倍以上，其中，高雄件數年增143%、總銷金額年增178%最為驚人。

葉凌棋表示，觀察七都委售與成交年增率發現，2023Q1受到平均地權條例修法衝擊，讓房市交易降溫，尤其預售市場首當其衝，但在定調「不溯及既往」後，2023Q2市場買氣回溫。

平均地權條例於去年7月1日上路，讓2023Q3預售交易短暫回檔，成屋市場表現則相對穩健，加以新青安8月上路實施，自2023Q4起引爆七都成屋與預售買氣，七都房市交易均呈現擴量成長走勢。

葉凌棋表示，全球經濟景氣穩定復甦，市場資金氾濫，加上通膨預期強烈，及新青安促動購屋買氣，積極進場，房市交易熱絡，2024年整體房市「量增」格局確立。

葉凌棋指出，觀察上半年表現判斷，若下半年經濟局勢穩定且沒有房市政策推出的狀況下，預估2024年房市交易量約34.8至36.0萬棟之間，與去年同期相比成長13%至17%，有望挑戰近11年新高紀錄。

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