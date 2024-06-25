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台北大巨蛋街邊餐廳正式開幕 黃晴雯：串連台北夜經濟

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

北大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」全區共14家餐廳即將正式開幕，25日共有三家全台首店餐廳開張，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，為串連東區以及信義區夜經濟，多家餐廳規劃營業至凌晨甚至24小時，未來將有望成為台北新地標。

潮美食公園GOURMET PARK集結多家日式、美式、港式等多樣菜系特色餐廳，可以滿足不同族群的喜好，加上大巨蛋棒球賽式助攻、鄰近松山文創園區，將成為家庭客、球迷用餐聚會的首選；今日有全台首店SPORTS NATION、湊湊火鍋·茶憩、大巨星港式飲茶餐酒館以及武藏野森咖啡Diner開幕。

除餐廳開幕以外，臺北大巨蛋園區以「藝起來 Dome一夏」為主題，推出一系列活動，除園區內多項公共藝術裝置展覽，體育館內的VIP包廂也將於近期亮相。

黃晴雯日前股東會表示，隨著未來SOGO大巨蛋主要商場開幕，整體營運表現將更上層樓，台北四館合計年營業額將突破500億元，可望成為台北市市占第一百貨。

北大 大巨蛋 黃晴雯

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