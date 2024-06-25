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長榮航獲航空界奧斯卡 SKYTRAX 肯定 躍升全球十大最佳航空公司第8名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空豪華經濟艙服務屢獲全球獎項肯定，更於今年獲選SKYTRAX 「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名，倍受旅客支持。長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙服務屢獲全球獎項肯定，更於今年獲選SKYTRAX 「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名，倍受旅客支持。長榮航空提供

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨(24)日於英國費爾蒙温莎公園舉行第25屆「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮，長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時也獲得「全球十大最佳航空公司」第8名，並囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名等16項獎項，由長榮航空孫嘉明總經理親自出席領獎。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「連續第9年獲得SKYTRAX五星級航空的認證殊榮，是對長榮航空全體員工不懈努力與卓越服務的最佳肯定，也是每一位員工的榮耀；長榮航空感謝每一位旅客的信任與支持，未來會繼續追求卓越、超越自我，不斷引進最新技術，優化服務流程，為所有旅客帶來更舒適、安全與愉快的飛行旅程。」

長榮航空自1992 年推出全球首創的豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型會陸續進行改艙以提供三艙等服務，除了方便航機調度外，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

為了進一步優化機上服務，長榮航空從今年七月起，將於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，提供機上全艙等皆可享用的乾杯集團燒肉餐點；在服務用品的部分也不斷精進，長榮航空皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙Kipling過夜包，日前在德國WTCE(World Travel Catering Expo)獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發「最佳商務艙過夜包」，以及加拿大專業航空雜誌PAX International頒發「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」的肯定。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2,100萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮航空始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗。長榮航空提供
長榮航空始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗。長榮航空提供
長榮航空連續多年皆於SKYTRAX「全球航空公司大獎」中榮獲佳績，本年度得獎獎項及排名如下。黃淑惠攝
長榮航空連續多年皆於SKYTRAX「全球航空公司大獎」中榮獲佳績，本年度得獎獎項及排名如下。黃淑惠攝
長榮航空連續9年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，並獲選「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名殊榮。黃淑惠攝
長榮航空連續9年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，並獲選「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名殊榮。黃淑惠攝
SKYTRAX公佈「2024年全球航空公司大獎」，長榮航空連續9年榮獲五星級航空公司殊榮，並入選「全球十大最佳航空公司」第8名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席頒獎典禮。長榮航空提供
SKYTRAX公佈「2024年全球航空公司大獎」，長榮航空連續9年榮獲五星級航空公司殊榮，並入選「全球十大最佳航空公司」第8名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席頒獎典禮。長榮航空提供
長榮航空始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗。長榮航空提供
長榮航空始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗。長榮航空提供

航空業 長榮航空 餐飲

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