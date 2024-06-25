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亞泥股東會／徐旭東：中國短期面臨供需調整問題 長期仍樂觀看待

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞泥董事長徐旭東。記者朱曼寧／攝影
亞泥董事長徐旭東。記者朱曼寧／攝影

亞泥（1102）25日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利2.1元，股利率達4.7%。董事長徐旭東表示，儘管中國大陸短期市場面臨供需調整問題，但長期還是樂觀看待，公司在發展上很有信心，未來會持續推動。

亞泥自上市以來，已連續62年獲利，1984年以來連續發放股利39年，金額超過60元；連續六年獲利百億元，每股稅後純益均超過3元，自2019年以來每股稅後純益均超過2元。

談到中國大陸市場，徐旭東指出，過去中國大陸水泥事業多年來都一帆風順，但近年因房地產爛尾樓問題，很多項目暫停下來，不過任何產業都有好跟壞的時候，所以現在只是一個調整期，且水泥是國家、民生必需品，未來同業持續優化產能、整併下，供給過剩問題會慢慢改善。

能源布局方面，亞泥總經理李坤炎表示，未來電的需求量會愈來愈大，各界都關注綠電的發展，但現在太陽能仍會受限氣候因素，而供應不穩定，因此也進一步要有儲能，而亞泥在這一塊的布局要做有效抑、經濟價值的項目，此外，也會朝向跟氫能做更有效地整合。

亞泥投資嘉惠電力是最大的民營電力業者，天然氣發電較煤氣發電環保，善盡企業會責任。年發電121萬瓩，可供120萬家戶電力使用，為股東創造合理利潤，同時支持台灣電力供應與經濟發展。

亞泥深耕水泥事業67年，致力於環保與減碳，為最早投入礦山植生綠化及高環保生產的水泥業者。公司承諾設定減碳目標，發展低碳水泥、高環保混凝土及綠色建材，減碳率達12-42%。亞泥在低碳水泥銷售方面已有十年以上經驗，並創新開發三元混合水泥，減碳達46%，有望成為環保建材的領頭羊。

亞泥股東會。記者朱曼寧／攝影
亞泥股東會。記者朱曼寧／攝影

亞泥 環保

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